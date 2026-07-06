共築・創業家2.0︱即日起再度接受申請 房委會增設商舖名額並轉介商業夥伴

為拓展青年創業機遇，房委會本月公布「共築・創業家2.0」計劃將恆常化並邁向新階段，並推出三項新舉措，包括增設商舖名額，新增3間商舖或快閃店，令總數增至15間，提供更多元化的發展空間；並靈活動態進駐，入選團隊不僅有機會進駐房委會的新增舖位或快閃店，當現有計劃舖位出現空缺時，亦可適時補上，以及轉介商業夥伴，即合適的申請將轉介予商業機構，擴大配對機會與創業出路。

申請方式及甄選機制

35歲或以下的青年可申請參與。請根據「創業計劃書大綱」準備計劃書，並電郵至 [email protected]。

申請日期：2026年7月6日起接受報名

截止日期：2026年9月30日

每份申請將依據創新性、可行性及市場潛力、社會效益、財政安排及團隊管理綜合評估。通過評審後，房委會將綜合考慮屋邨商戶組合、居民需求及店舖規格等相關因素，為團隊配對最合適的商舖空間。

房委會於 2024 年推出「共築・創業家」先導計劃，為青年提供免租商舖以實踐創業夢想。鑑於首階段反應良好，隨後升級為「共築・創業家2.0」計劃，不僅擴大規模，更引入3年階梯式租金優惠，協助初創團隊逐步適應市場租金。

目前，計劃已獲得17家商業機構支持。連同房委會直接提供的15間商舖，將為超過70個青年創業團隊提供機會，規模達首階段的7倍。商界將按照各自商舖的獨特性制定具體計劃內容，以滿足年青人不同的創業需求。