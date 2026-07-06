小四特殊學童家長告校方與教局無提供支援 遭申剔除申索 指未能提出合理訴訟理由

小四學生家長去年入稟區域法院控告油蔴地街坊會學校、其校長及教育局，要求賠償295萬元，指其子女患自閉症及有特殊學習需要，而該校校長於去年2月拒絕讓其子繼續到校上課，致其子女失學。校方及教育局今於區域法院申請剔除原告所出的申索，指她並未能提出任何合理訴訟理由。聆案官吉鴻鎌押後至今午頒下裁定。

被告方指原告無提出合理訴訟理由

原告為SOJOBI Akpevwe Joyce，被告為黃穎詩、油蔴地街坊會學校及教育局。原告沒有律師代表，她今天親自行事。

被告一方今申請剔除原告申索，指原告未能提出任何合理訴訟理由。原告現時以個人身份向被告提出申索，而非以家長身份代其子女興訟，雖然原告在其入稟狀提出她的孩子因自閉症而遭退學，這涉及歧視，但這項基礎是基於原告的孩子，而非原告自身。原告也未能提出任何案情指證校長和學校違反法定責任，以及對她本人造成心理損失。

教育局一方又指，原告在入稟狀提出局方公職失當，指控局方沒有為特殊學童的教育提供支援，及沒有妥善監督學校。這是嚴重的指控，而其實自原告子女入讀小學以來，教育局一直都有作出支援及回應家長查詢，即使在其子女遭退校後，局方仍有繼續提供支持。

原告指上任校長曾指教局未提供足夠支援

原告卻指，她的孩子入學時，涉案學校的上一任校長曾指教育局未能提供足夠支援，所以需要尋求非牟利機構的協助。她又質疑，香港所有兒童都能夠上學，為何她的孩子現時卻失學，重申校長黃穎詩把她的孩子退學，應該要被警方拘捕及今天到庭應訊。

聆案官關注原告的申索均與其子直接有關，一度向原告確認，她是否以個人身份提出申索、而非代其子提出申索，還是暫緩程序，待她重新處理。惟原告堅持是她本人提出申索，而非代其子提出申索。

案件編號：DCCJ5329/2025

法庭記者：王仁昌