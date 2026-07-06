西醫戴港盛涉濫發過千張免針紙 控方指「放蛇」警無帶兒子到診仍獲發免針紙

76歲註冊男西醫戴港盛涉嫌於2022年6月至9月，向病人濫發俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，與另一名女商人同被控1項不誠實取用電腦罪，戴港盛另再被控洗黑錢等合共17項罪。2名被告否認控罪，今早於區域法院開審。控方開案陳詞指戴港盛發出了3751張「免針紙」，大多以對疫苗成份有過敏反應及患有未獲控制的慢性病患為由簽發，當中診所姑娘、獲簽發「免針紙」人士及「放蛇」警員將出庭作證。

「放蛇」警無帶子到診仍獲發免針紙

控方開案陳詞指，被告戴港盛案發時為註冊普通科醫生，在油麻地高怡醫務中心8樓行醫，乃美凱國際有限公司及美凱醫療美容有限公司唯一董事及銀行帳戶唯一授權簽署人。警方2022年9月20日派出3名警員上門假裝求醫，以害怕打針及接種1劑疫苗後感到不適為由，要求戴港盛簽發「免針紙」。首2名警員高級督察鄺應新及女警張文婷成功獲取「免針紙」，其中張文婷更成功為沒有到場且沒有提及任何狀況的兒子取得「免針紙」，簽發理由為對復必泰疫苗有過敏反應及患有未獲控制的慢性病患。警方在第3名警長張國光求診時執法拘捕戴港盛。

警方調查結果顯示，由2022年2月10日至9月20日期間，戴港盛合共為3462人發出了3751張「免針紙」，當中絕大部份為期180日，由4月21日起大多以對復必泰疫苗成份有過敏反應及患有未獲控制的慢性病患為由簽發「免針紙」，此前則以對復必泰疫苗成份有過敏反應及對科興疫苗成份曾有嚴重過敏反應為由，而被捕前9月合共簽發了1664份「免針紙」。

次被告曾稱收到求診者身份證即可簽發

控⽅證⼈李佩欣、杜光悦、⽥宇、張錦美、何潔怡及陳琦案發期間先後在診所內任職姑娘或文員，李佩欣2022年2月初按戴港盛指示，在醫健通向求診人士填選及發出「免針紙」，又製作教學片段示範簽發程序。除張錦美及陳琦外，其餘姑娘均曾向人示範剔選以對復必泰疫苗成份有過敏反應及患有未獲控制的慢性病患為由，有效期180天。次被告楊璦瞳曾向杜光悦表示收到求診⼈⼠的⾝分證後，便可以直接簽發豁免證明書，以加快簽發過程。

據職員所述，楊璦瞳會介紹一些⼈到診取得「免針紙」。2022年2月10日楊璦瞳建立了WhatsApp 群組，先後加入戴港盛、李佩欣、杜光悦及田宇，同年6月12日易名為「美凱預約」。當中訊息顯示楊璦瞳多次事先指定戴港盛應收取的⾦額，亦有權決定誰可獲得「中介佣⾦」及可獲多少佣金，及指示姑娘如何加快簽發過程 ｡

多名獲簽發免針紙人士將出庭作供

交替控罪中所涉9名獲簽發「免針紙」人士楊聯欣、樊震豪、林映芝、雷靜靜、劉啟南、余浩銘、徐志銘、徐家浚及⽩俊軒，大多會為控方出庭作證。楊聯欣求診，指曾接受胃部手術，經常有胃炎及胃酸倒流；樊震豪、雷靜靜及徐志銘指有皮膚及氣管敏感；林映芝指因10年前習慣吸煙喝咖啡，至今有心跳快；劉啟南指⼼⼝痛、⼼跳快、曾經肝酵素過⾼、最近體重下降了10公⽄；余浩銘指自己淋巴系統失調。上述眾人均以對復必泰疫苗成份有過敏反應及患有未獲控制的慢性病患為由，獲發180日「免針紙」，診金由1000元至4000元不等。其中楊聯欣半年後再次求診，未被問及身體狀況下再次獲發180日「免針紙」。控方最終未能傳召徐家浚及⽩俊軒出庭，惟法庭仍可做出唯一合理推論定罪。專家證人李艷珠醫生考慮了上述眾人求診筆記等後，認為戴港盛沒有足夠理據發出「免針紙」。

警方拘捕時在戴港盛褲袋中搜出現金5.6萬元，在求診室中搜出應診筆記及現金70.2萬元等，包括戴港盛向3名警員收取的1.6萬元診金，翌日再在戴港盛居所搜出約111萬元現金。案發期間，戴港盛2個個人銀行帳戶合共收到100筆存款，合共693萬元；美凱公司帳戶收到26筆存款，合共216萬元，平均每月存款比案發前急升十多倍。

兩被告被控不誠實取用電腦等罪

被告戴港盛與楊璦瞳同被控1項目的在於使他們本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪，指2人於2022年2月10日與9月20日之間，首尾兩日包括在内，一同串謀欺詐醫務衞生局的職員，即不誠實地及虛假地表示或核證（i）上述醫健通（資助）系統中獲發「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」的人士經已接受醫療評估（ii）他/她有確切的醫學原因，對復必泰〔輝瑞〕和克爾來福〔科興〕有禁忌症；以及（iii）根據衞生署的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書簽發指引」而輸入該系统的醫學理由，上述人士因健康原因不適合接種當時香港特別行政區所提供的新冠疫苗。戴港盛就此交替被控13項⽬的在於使其本⼈或他⼈不誠實地獲益⽽取⽤電腦罪。

戴港盛另被控3項洗黑錢罪，指其於2022年2月9日至9月20日，包括首尾兩日，在香港知道或有合理理由相信某項財產，即2個中國銀行帳戶的款項，分別為港幣7,165,300元和2,162,500元，以及現金總額港幣1,859,550元，全部或部份、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理該財產。

案件編號：DCCC1239/2023

法庭記者：陳子豪