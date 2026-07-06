涉同日3度在港鐵站摸兩女乘客私處 中年售貨員准保釋9.7再訊

中年售貨員昨日涉嫌於港鐵車廂及月台，3度觸摸兩名女乘客的私處及裙底，被控3項猥褻侵犯罪。案件今早在西九龍裁判法院首次提堂，辯方申請將案件押後至9月7日，待向控方索取文件及提供法律意見，另申請保釋候訊，裁判官陳慧敏聽畢雙方陳詞，批准被告以1.5萬元保釋、期間不得接觸證人及離開香港，另須到警署報到。

44歲被告湯景恒，被控於2026年7月5日，兩度在香港九龍深水埗港鐵深水埗站月台猥褻侵犯女子X及Y；另於同日在太子站列車車廂內猥褻侵犯女子X。

案件編號：WKCC3182/2026

法庭記者：黃巧兒