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外傭團體要求最低工資加三成 僱主協會憂反破壞僱傭關係 扼殺新聘外傭來港機會

社會
更新時間：12:33 2026-07-06 HKT
發佈時間：12:33 2026-07-06 HKT

香港亞洲家務工工會聯會近日要求將本地外傭最低工資，由目前每月5100元，上調約三成至6670元，並倍增膳食津貼至2770元，不過，香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒今早（6日）表示，最低工資不完全等同外傭的實際人工，直言若工人表現好，僱主自然會主動加人工，但若由政府加薪，容易會令工人覺得「都唔係僱主你加俾我，係政府叫你加先加」，或反而破壞僱傭關係。

憂加薪增僱主負擔 恐扼殺外傭來港機會

她坦言，外傭「最低工資」主要是為新來港、初簽合約的傭工而設的標準。她指，許多僱主會根據外傭工作表現和年資，主動為其加薪，因此實際薪酬往往高於最低水平。她強調，政府批准聘請外傭的家庭收入門檻並不高，許多屬於中低收入階層。若將最低工資提得太高，這些家庭或會無力負擔，最終選擇不聘請外傭。容馬珊兒擔心反而會扼殺那些希望來港工作的外傭機會，因為聘請她們的僱主總數可能會減少。她認為，維持合理的工資水平，能讓更多家庭有能力聘請外傭，從而創造更多就業職位。

對於增加膳食津貼的訴求，容馬珊兒同樣反對，解釋指設立膳食津貼的初衷，是為了照顧極少數因特殊情況，例如僱主外遊而無法為外傭提供膳食，而非鼓勵僱主以津貼代替免費膳食。

她指協會一直鼓勵僱主與外傭一同用膳，視之為家庭一分子，這樣有助建立更融洽的勞資關係。「你叫她分開食，是不是不把她當成家人？」她指出，強行提高津貼金額，或會誘使部分外傭要求領取津貼，放棄與僱主家庭一同吃飯，反而破壞關係。

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