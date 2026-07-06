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私隱公署與數字辦 為中小學共同推出「保障個人資料人工智能沙盒」

社會
更新時間：11:25 2026-07-06 HKT
發佈時間：11:25 2026-07-06 HKT

私隱專員公署指，AI技術在香港日益普及，除重塑機構在創作內容、分析數據及提供服務方面的運作模式，同時亦為保障個人資料帶來新挑戰。為積極主動對接國家「十五五」規劃堅持統籌發展和安全的指導方針，並落實香港特別行政區政府推動「AI+」發展的政策方向，公署與數字政策辦公室今日（6日）宣布為中小學推出「保障個人資料人工智能沙盒」，沙盒獲得香港數碼港、生產力促進局、資訊科技教育領袖協會以及香港電腦教育學會擔任支持機構。

署方指，沙盒旨在為參與的學校、AI方案供應商、私隱專員公署、數字辦、數碼港及生產力局提供一個協作平台，冀在促進創新的同時，協助參與者遵從《個人資料（私隱）條例》，並負責任地應用AI技術。

沙盒現正開放予所有公帑資助的小學及中學申請，沙盒首階段為期六個月，將重點支援學校探索及採用AI方案。在首階段，15間獲選參與沙盒的學校將可獲私隱專員公署從保障個人資料私隱角度提供的監管指引、數字辦就《香港生成式人工智能技術及應用指引》方面提供的指引，以及數碼港及生產力局就實施AI方案方面提供的技術建議。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示：「AI在提升教與學體驗方面潛力巨大，然而其應用必須建基於穩健的保障個人資料措施，尤其是保障學生的個人資料。透過與數字辦合作推出沙盒，我們致力支援學校負責任及安全地善用AI所帶來的裨益，同時推動在可信與安全的環境下改革創新。」

署理數字政策專員張宜偉表示：「AI發展須以安全為舵，以應用為帆。政府高度重視AI技術的治理及風險管理，並透過建立相關框架和指引，積極為AI技術的發展和應用提供具體指導。」

沙盒即日起接受申請，截止日期為2026年10月30日。

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