雙非兒腦癱案︱社協指裁決顯示嚴重性 醫委會應解釋 為何政府介入前竟可「永久擱置」

雙非嬰兒腦癱案拖延16年，昨日終有裁決，醫委會裁定涉事醫生薛守智專業失當罪成，被判除牌9個月，不設緩刑。社區組織協會幹事彭鴻昌今早（6日）在商台節目表示，涉事醫生所犯錯誤嚴重，聆訊過程亦顯示其毫無悔意，裁決亦顯示案件嚴重性，醫委會應該好好解釋，為何同一個研訊小組，在政府介入前，竟然可以接納「永久擱置」的要求。

醫委會曾接納「永久擱置」惹議 促公開解釋

彭鴻昌指出，醫委會同一個研訊小組，在去年10月底曾一度接納辯方提出「永久擱置研訊」的申請，其後推翻決定，最終卻作出除牌九個月的嚴重處分。他質疑，為何同一批委員會對案件有兩次截然不同的決定，雖然醫委會內部的閉門討論不予公開，但他認為當局絕對需要向公眾交代。

他坦言，家屬等候16年才迎來聆訊，本以為能尋回公道，卻要面對「永久擱置」再重新研訊的轉折。辯方律師形容涉案醫生經歷猶如「坐過山車」，彭鴻昌反駁指，這對受害人家屬而言打擊更為嚴重。他認為，案件反映了醫委會處理機制存在諸多問題，未來必須改善。

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九個月停牌屬重判 證醫生無悔意且砌詞狡辯

對於停牌九個月且不設緩刑的判決，彭鴻昌認為相比過去的案例，已算是嚴重的處分。他以當年九龍醫院「紗布封喉案」為例，涉事醫生導致病人死亡，兩項控罪成立下被判停牌六個月。相比之下，今次案件雖未致死，但造成嬰兒永久殘障，後果同樣極為嚴重，懲處相對較重亦屬合理。

彭指出，更重要的是涉案醫生在聆訊過程中毫無悔意，作供極不誠實。不論是護士的證供、錄音物證，以至於控辯雙方的專家證人，均一致認為當得悉嬰兒出現抽搐、抽筋情況時，醫生應盡快返回病房處理；惟涉案醫生在庭上仍堅稱「倚靠護士」的判斷無可厚非，砌詞狡辯並推卸責任。彭總結指，醫委會今次的裁決釋出明確訊息：醫生犯錯若坦白承認並承擔責任，可獲寬鬆處理；但若不誠實兼毫無悔意，必定予以重判，遺憾的是涉案醫生選擇了後者的態度。

家屬嘆「遲來的公義」 批涉事醫生滿口謊言

案中男童黎遠建的父親黎志堅在節目中形容，今次裁決是「遲來的公義」，直言雖然醫生被裁定行為失當，但結果「換唔返佢一世嘅健康」。對於除牌九個月的判決，黎認為合理，並指若醫委會只是輕判或判處緩刑，家屬早已準備好提出司法覆核。

黎志堅強烈批評涉案醫生由始至終沒有承認錯誤，甚至在庭上說謊，直至臨近面臨除牌一刻才表達出些微悔意；其代表律師更在求情時反指媒體歪曲事實。黎志堅直言對該名醫生的態度極度不滿，但他強調對香港整體的醫療系統仍抱有信心，未來兒子的康復與治療仍會留在香港進行。

醫委會周日作出裁決。資料圖片

16歲兒須24小時照顧 輪候成人院舍遙遙無期

黎志堅透露，現年16歲的遠建完全無法自理，無法說話或坐立，進食及大小便均需人照顧，24小時離不開他人協助。兒子現時於香港的特殊學校宿舍居住，有工作人員全天候照顧。然而，當他年滿18歲便必須離開兒童院舍，家屬目前正為其排隊申請成人院舍。

黎憂慮，成人院舍輪候時間極長，若未能成功銜接，或只能考慮收費極高昂、且宿位稀缺的私家院舍；至於內地機構，則絕大部分為安老性質，缺乏針對這類特殊兒童的護理服務機構，令家屬倍感徬徨。

誓保追討賠償 解決未來高昂照護開支

面對未來沉重的醫療及照顧負擔，黎志堅明言必定會繼續透過民事訴訟及法律程序，向涉事醫生及醫療機構追討疏忽責任。彭鴻昌補充，家屬若能成功透過民事索償獲得賠償，將有助為遠見安排合適的私家院舍或聘請專人提供私家訓練，毋須苦候十多年的政府宿位。

他最後提到，遠建雖然無法說話表達，但他聽得懂別人的對話，平日主要靠眼神、點頭和搖頭與家人溝通。他表示，稍後會尋找合適的時機，親自向兒子交代今次的裁決結果。