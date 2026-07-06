南寧艦衡陽艦訪港︱編隊結束在港交流活動 駛離昂船洲軍港 編隊：3萬餘名港澳民眾參與活動

解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」、導彈護衛艦「衡陽艦」組成的海軍艦艇編隊本月2日來港，兩艘軍艦今早（6日）從昂船洲軍港離開，駛離香港水域。早上9時許，「衡陽艦」率先啟航離開，岸上的海陸空官兵代表列隊送別，艦上官兵則向岸邊揮手致意，軍樂隊奏樂歡送。其後，駐港解放軍部隊奏起國歌，在部隊、學生及不同團體代表歡送下緩緩駛離本港。至於導彈驅逐艦「南寧艦」亦於10時半駛離昂船洲。

編隊：對廣大市民熱情好客、愛國心 倍感暖心與自豪

政務司司長陳國基致歡送辭指，國家特意安排南寧艦編隊赴港，與香港市民一同慶祝香港回歸祖國，這充分體現國家對香港的深厚關懷和堅定支持。南寧艦編隊這次赴港，為香港市民帶來難能可貴的機會，親眼看到國家自主研發、建造的052D型導彈驅逐艦，親身感受到國家在國防和軍隊建設發展的偉大成就，讓每一位香港市民為國家的強盛而倍感自豪。而交流的學生，亦可學習到海軍的堅韌精神及保家衛國精神，也為年輕人播下愛國的種子，為他們上了一課深刻的愛國主義教育體驗課。

海軍南寧艦編隊其後亦向特區政府及廣大香港市民發稿，對特區政府連日來的精心保障、安全護衛表示感謝和欽佩。編隊指，在港期間官兵讚歎「東方明珠」的璀璨和繁華，對廣大香港市民朋友的熱情好客、勤勞堅韌和赤子愛國心，倍感暖心與自豪。「期待在中華民族偉大復興的時代征程中，與香港特別行政區政府、廣大香港市民朋友攜手前行！衷心祝願香港社會安定祥和、百業繁榮興盛；祝願全體香港市民闔家幸福、萬事順遂！」

編隊提到，離港途中熱情的香港市民們自發來到維多利亞港沿岸，目送艦艇編隊駛離。在港期間，南寧艦、衡陽艦在駐香港部隊昂船洲軍營碼頭面向港澳民眾、青少年學生等群體開放，並開展軍事體驗、訓練展示、文藝展演等互動交流活動，吸引了3萬餘名港澳民眾參與，激發廣大市民的愛國之情。這是南寧艦、衡陽艦首次抵達香港並舉行開放活動。

立法會議員方國珊（左）亦有到場。

立法會議員方國珊今日亦有到場，她表示希望有更多軍事交流活動，展示國家實力之餘亦加強本港與國家的連繫。她又提到，雖今日現場一度下起驟雨，但亦無阻市民送別艦隊的過程，認為整體氣氛很好。她提到，近期不少市民積極參與各類軍事、航天方面的相關活動，見證祖國軍力強大，期望來年回歸30周年可有更多機會展示國家軍力、科研進步。今年活動反應熱烈，希望明年可延長交流時間，讓更多市民參與。

參與送別活動的中五學生童同學表示，對於可送別艦隊感到很自豪，又指歡送期間雖有驟雨，但士兵們仍保持肅立，向大家揮手道別，覺得他們相當專業，亦讓她覺得自己「淋少少雨都無所謂」。

中五學生童同學。

攝影：陳浩元