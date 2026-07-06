南寧艦衡陽艦訪港︱編隊結束在港交流活動 駛離昂船洲軍港 海陸空官兵列隊揮手送別

解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」、導彈護衛艦「衡陽艦」組成的海軍艦艇編隊本月2日來港，兩艘軍艦今早（6日）從昂船洲軍港離開，駛離香港水域。早上9時許，「衡陽艦」率先啟航離開，岸上的海陸空官兵代表列隊送別，艦上官兵則向岸邊揮手致意，軍樂隊奏樂歡送，至於導彈驅逐艦「南寧艦」則預計於10時半駛離昂船洲。

政務司司長陳國基致歡送辭指，國家特意安排南寧艦編隊赴港，與香港市民一同慶祝香港回歸祖國，這充分體現國家對香港的深厚關懷和堅定支持。南寧艦編隊這次赴港，為香港市民帶來難能可貴的機會，親眼看到國家自主研發、建造的052D型導彈驅逐艦，親身感受到國家在國防和軍隊建設發展的偉大成就，讓每一位香港市民為國家的強盛而倍感自豪。

攝影：陳浩元