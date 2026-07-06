每日雜誌‧人物誌｜堅信當良知與善意被喚醒 便能帶來改變 陳一華與港人同行迎「恩臨香江」

香港是一個高度競爭社會，傳道近半世紀、一直抱持「入世」理念的陳一華牧師，關注近年港人承受不同壓力，年輕人亦備受學業及前景困擾。他主張走入社區、關懷弱勢，過去曾經擔任戒毒導師、醫院院牧及創立警察團契，秉持關顧社區前線的初心。其自身經歷及於戒毒村和醫院的見聞，令他堅信當喚醒人們的良知和善意，便能帶來改變。陳牧師正籌辦「2027香港佈道大會」，明年適逢香港回歸30周年，他希望貫徹「恩臨香江」的主題，為香港注入祝福和盼望，跟港人一起迎接未來。

明年佈道大會主題為「恩臨香江」，適逢香港回歸30周年，陳牧師認為意義深遠。

陳一華牧師留意到港人生活壓力沉重，認為懂得易地而處可以化解仇恨和怨氣。

作為傳道人，陳一華牧師一直關心香港的變遷和發展，認為緊貼社會才能了解信眾及市民的困難。他不諱言，香港處於轉變時刻，面對創科可能主導未來，傳統行業及服務業備受衝擊，加上港人北上消費的習慣，聚會中他每每聽取信眾反映不同憂慮和不安，深表關注。

他直言，香港居住環境狹逼，亦是高度競爭社會，「打工仔」承受沉重的職場壓力，近年人工智能（AI）更成為最新競爭對手，「大家都害怕失去工作」。為人父母更怕失業，無法養活家人，亦憂慮子女學業，活在夾縫。

懂得易地而處可望減紛爭

他指，這種患得患失的感覺，令職場上的你、我、他，產生高度自我保護意識，導致同事間互相競爭，「彼此出現心病，不是排斥別人，就是被人排斥」，埋下衝突及結怨伏線，令本已緊張的關係更趨緊繃。

為人子女亦不好過，中小學生面對升學壓力，應考公開試的怕成績不達標，考不上心儀大學或學科，為此耿耿於懷。他提到，當父母子女各自把壓力帶回家，可能在未獲適當疏導下衍生後續的家庭問題，不容忽視。他特別關注，近年學生輕生及自殺事故頻生，苦思怎樣能為年輕人帶來希望。

香港人的壓力有多大，陳牧師在港鐵大圍站附近一間「人氣」食店便親身經歷過一回。當日時值中午，店外雖未見排隊人龍，但侍應仍頻頻「巡視」，打算收拾杯碟食具，期間招致食客不滿薄責幾句，場面好不尷尬。

陳牧師是「香港福音盛會」總幹事，正忙於統籌明年「2027香港佈道大會」。他以該次食店例子指出，食客及侍應各有難處，前者不滿用餐時被打擾及被催促離開，後者則可能受公司訓示要盡快收拾杯碟，「翻枱」多做生意。他慶幸事件未有惡化，但稱人與人相處若能帶多點同理心，懂得易地而處及體諒別人的苦困，可望減少紛爭，「這正是佈道大會希望帶出的訊息」。

快將72歲的陳一華牧師，與每10年一屆的「香港佈道大會」深有淵源。早於1975年，正修讀神學的他以詩班員身份參加「葛培理佈道大會」，在會上獻唱聖詩。其後兩屆佈道大會，他擔任大會糾察組組長，負責管理人流及維持秩序。

1997年，陳一華於佈道大會中擔任糾察義工。

統籌佈道大會忙碌但快樂

至於2017年「香港佈道大會」及明年的佈道大會，他均肩負統籌重任。佈道大會牽涉眾多範疇，今屆設糾察組、財務組及公關組等19組別。5月舉行啟動禮後，他忙於參與不同會議，釐定細節，笑言多了「19組」綽號，忙碌但快樂，希望明年底租用到香港大球場繼續舉辦。

過去陳牧師亦曾籌辦大型佈道會，1989年他協助舉辦逾一萬人參與的「紅黑皇佈道大會」。他指，「紅黑皇佈道大會」是跨界別佈道會，「紅」代表藝人、「黑」代表完成福音戒毒人士，當中不乏前江湖人物；「皇」是信奉基督教的皇家香港警察，會上不同界別的信眾分享經歷。

1989年，陳一華籌辦「紅黑皇佈道大會」，與藝人喬宏及「Sunny哥哥」黃汝燊商討細節。

能夠動員警察及前江湖人物，跟陳牧師本身經歷有莫大關係。陳牧師生於基層家庭，與父母及10名兄弟姊妹居於長沙灣唐樓。父母為口奔馳無暇管教，他與不良少年結伴淪為童黨，經常偷東西、吃喝玩樂、聚眾打架，「恃着人多，欺負別人」。

中三時他遇上好心女教師，改寫一生。他憶述，該名姓靳女教師是虔誠基督徒，替他補習，又帶他上教會、聽福音，對方勸告時更幾度落淚，讓他反思「彼此非親非故，對方竟付出無比愛心」，漸漸他疏遠童黨，從宗教中找到人生方向，受洗及修讀神學，立志傳道。

1977年他於神學院畢業，成為傳道人。他稱若非遇上善心女教師得以改過，恐走上歪路，自覺有責任協助誤入歧途的一群，讓他們獲得重回正軌的機會。1979年，他加入「互愛團契」，當上戒毒導師，見證不少染上毒癮人士透過福音戒毒戒除毒癮，當中包括昔日江湖人物。他發現，當喚醒人的良知和善意，便能帶來改變。

公院設院牧支援病人心靈

當時不少警員信奉基督教，同年他協助成立「香港警察隊基督教以諾團契」。1984年，他按立成為牧師，當時獲信奉基督教警察及前江湖人物組成詩班獻唱聖詩，令他留下難忘回憶。

1984年，陳一華按立成為牧師。

1984年，陳一華牧師踏出人生新篇章，當上非基督教公立醫院的院牧。他稱，不少末期病者看不到前路，或缺少親人探望支援，思想負面，情緒低落。他接觸對方送上問候，「哪怕只是攀談聊天幾句」，已為對方帶來心靈支援，讓病者最後一程不至孤單。7年後，他獲頒發「十大傑出青年」，肯定其院牧工作，他其後於各公立醫院設立院牧，現時仍任顧問院牧。

已退休的陳一華牧師，現時仍出任公立醫院顧問院牧。

「天下萬務都有定時」，明年是香港回歸30周年，陳牧師指，這令「2027年佈道大會」更添意義，衷心希望3天內的6場佈道大會能為香港注入希望，跟港人一起走向未來。

街童信教獲新生 以引領誤入歧途者為己任

傳道近半世紀，推動福音戒毒是陳一華牧師其中一項主要事工。早年曾是街童的他，幸遇良師引導信奉基督教才改寫人生，故對誤入歧途者特別關顧，自覺有責任引領這批受社會唾棄及遺忘的一群重獲新生。

陳一華牧師（藍箭咀示）曾擔任沙羅洞村男子戒毒村導師，與已戒除毒癮的陳慎芝（紅箭咀示）推動福音戒毒。

1979年，陳一華加入「基督教互愛中心」，受聘出任「互愛團契」傳道人，擔任大埔沙羅洞村男子戒毒村的導師。當時號稱「慈雲山十三太保」首領的前黑社會頭目陳慎芝，已完成福音戒毒戒除毒癮，並擔任「互愛團契」副總幹事，負責管理該戒毒村。

陳一華在在戒毒村中，看到不少江湖惡人飽受毒品煎熬，失去尊嚴地生活。他的工作是引領這批迷失毒海者，藉信靠宗教戒除毒癮。5年任期內，他見證不少癮君子重獲新生，當中印象最深刻是陳慎芝舊部「貓仔輝」的經歷。

「貓仔輝」是昔日「慈雲山十三太保」骨幹人物，惟感染毒癮後判若兩人，經歷多次戒毒失敗，決定嘗試福音戒毒。陳憶述，初見面時發現「貓仔輝」個子不高但一臉慓悍，氣場強大，十分聰明，「有急智，亦有口才」。

助江湖人物福音戒毒見證生命

往後他經常陪對方讀聖經、祈禱及聊天，取得信任後，在談話中引導及鼓勵他走正路。他說，「貓仔輝」終成功戒除毒癮，性格亦有改變，「待人接物大有改善，眼神變得和善」。對方其後留在「互愛團契」當義工，之後重投社會，擔任校工，並投入其他義工服務。他語重心長地說，從「貓仔輝」的經歷，見證生命可以改變，對未來仍有盼望。

記者：關英傑

