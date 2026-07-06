放工注意！天文台：強雷雨區正逐漸靠近 料未來一兩小時為本港帶來大驟雨及強陣風

天文台於今日（7月6日）早上6時45分發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。天文台在8時40分再表示，與活躍偏南氣流相關的雷雨區正影響本港東部地區，短期內該區雨勢仍然較大及有狂風雷暴。

天文台再於下午4時15分發特別天氣提示，受活躍偏南氣流及高空擾動影響，預料本港未來一兩日（7月7日及8日）天氣仍然不穩定，部分地區雨勢頗大及有狂風雷暴，市民出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。

天文台再於下午4時37分發特別天氣提示，位於珠江口以南的強雷雨區正逐漸靠近，預料會在未來一兩小時為本港帶來大驟雨及強陣風。市民請提高警惕。

活躍偏南氣流正為廣東帶來驟雨及雷暴。在上午五時，熱帶低氣壓美莎克集結在桂林以西約110公里，預料向東北偏北移動，時速約26公里，移入內陸並逐漸消散。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。日間部分時間天色明朗，最高氣溫約31度。吹和緩至清勁偏南風，離岸及高地間中吹強風。

展望未來一兩日間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。本週後期驟雨減少，漸轉酷熱。

分區氣溫

九天天氣預報

活躍偏南氣流會在今日繼續為華南沿岸帶來不穩定天氣。受一道廣闊低壓槽及高空擾動影響，本週中期該區仍有驟雨及雷暴。位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在本週後期移向台灣以東海域，其外圍下沉氣流會為華南帶來大致晴朗的天氣，內陸地區極端酷熱。此外，熱帶氣旋美莎克會在今日移入內陸並逐漸消散。