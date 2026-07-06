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天文台：短期內廣泛地區可能受大雨影響 料強陣風繼續吹襲香港

社會
更新時間：06:19 2026-07-06 HKT
發佈時間：06:19 2026-07-06 HKT

天文台發早上6時45分發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午7時正左右，青洲錄得每小時約80公里的強陣風。 

活躍偏南氣流正為廣東帶來驟雨及雷暴。在上午五時，熱帶低氣壓美莎克集結在桂林以西約110公里，預料向東北偏北移動，時速約26公里，移入內陸並逐漸消散。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。日間部分時間天色明朗，最高氣溫約31度。吹和緩至清勁偏南風，離岸及高地間中吹強風。

展望未來一兩日間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。本週後期驟雨減少，漸轉酷熱。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

活躍偏南氣流會在今日繼續為華南沿岸帶來不穩定天氣。受一道廣闊低壓槽及高空擾動影響，本週中期該區仍有驟雨及雷暴。位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在本週後期移向台灣以東海域，其外圍下沉氣流會為華南帶來大致晴朗的天氣，內陸地區極端酷熱。此外，熱帶氣旋美莎克會在今日移入內陸並逐漸消散。

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