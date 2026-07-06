消防處優化消防裝置及設備證書網上遞交系統 引入防偽二維碼 全面便利公眾與業界

消防處今年5月啟用更新的消防裝置及設備證書（FS251）網上遞交系統，引入具防偽驗證功能的二維碼。新系統不但大大提升消防處處理資料的效率，亦進一步便利消防裝置承辦商的日常申報工作。網上遞交系統7月1日起已取代紙本遞交方式，承辦商必須透過系統完成擬備、電子簽署和遞交證書程序。

根據法例，消防裝置擁有人必須每12個月聘請註冊承辦商檢查裝置及設備，並於完成檢查後，向消防處提交「消防裝置及設備證書 」。

消防處助理消防區長（消防設施監督）萬富江接受《星島》專訪時指出，過往承辦商透過郵遞、傳真或親身前往消防處，遞交紙本FS251證書。為進一步提升資料處理效率並配合政府推動智慧城市的政策，消防處推出更新的消防裝置及設備證書（FS251）網上遞交系統。



新設證書二維碼 便利市民掌握大廈消防裝置資訊

新系統的重大優化是引入具防偽驗證功能的二維碼，由於合資格的註冊消防裝置承辦商方可發出具備防偽二維碼的電子FS251證書，市民只需掃瞄證書上的二維碼，即可知道大廈的消防裝置及設備狀況。

萬富江呼籲，今年7月1日或之後發出的FS251證書若沒有上述的二維碼，市民應即時向消防處舉報，電郵：[email protected]。

此外，消防處透過電子方式處理FS251證書，可大幅提升監管、執法及緊急資源調配效率。萬富江解釋，當承辦商透過網上系統提交證書後，資料會即時送達消防處的系統，讓處方更有效掌握大廈消防裝置及設備的檢查和維修狀況。若系統數據庫顯示消防裝置損壞累積超過60日而未有修復，處方會即時採取執法行動，例如向裝置擁有人發出「消除火警危險通知書」，要求限期內完成維修。

在救援資源調配上，如系統收到的FS251證書顯示有消防裝置損壞，會將損壞紀錄傳送至消防通訊中心。若該大廈不幸發生火警，中心會參考系統資料，安排增派消防車輛。前線消防人員亦會根據消防裝置的損壞情況，要求大廈加強消防安全管理和加設臨時消防設備作為替代措施。

新增標準化地址清單 簡化輸入程序

新系統另一項優化是新增「標準化地址清單」功能，大幅便利消防裝置承辦商的日常申報工作。萬富江表示，在以往人手填寫模式下，承辦商往往因輸入錯誤或不規範的大廈或街道名稱，導致證書上的物業資料與政府官方紀錄不符。為解決這個問題，全新網上系統內置與地政總署數據庫對接的地址清單，承辦商輸入物業資料時不再需要逐字輸入，只需在清單中搜尋並點選標準化的官方地址即可。這項設計不僅大大減輕承辦商的行政負擔和出錯機會，更確保消防處資料庫的準確性，實現業界與政府的雙贏局面。

本報記者