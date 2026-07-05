元朗鼠患︱食環署：年初起已加強行動 至今提9宗檢控、捕獲逾50隻活鼠

有傳媒今日（5日）報道，元朗安寧路一帶有豬肉檔將豬殼放置路邊，每晚吸引多隻老鼠在後巷覓食。食環署回應指，署方早於今年1月起，已在元朗安寧路一帶加強行動，至今已發出逾40個口頭警告、提出9宗檢控、捕獲逾50隻活鼠，並提升街道潔淨服務及向附近商舖住戶加強宣傳教育。

食環署：巡查執法工作不會鬆懈

食環署今午在社交平台表示，無論黑點與否，巡查執法工作不會鬆懈。署方一直善用科技及數據調整區域防鼠策略，但無論個別地點是否已被列為黑點或有否安裝監測設備，食環署均透過定期巡查及嚴厲執法，持續改善各區環境衞生。

食環署在帖文強調，無論黑點與否，巡查執法工作不會鬆懈。

科技和數據導向提升滅鼠效能

食環署表示，已全面使用 「熱能探測攝錄機 ＋ 人工智能技術」，每半年一次在全港各區進行鼠隻活動調查。在選定監察地點時，會綜合考慮4大因素，包括過往鼠隻活動調查結果；經調查確定的老鼠投訴數據；捕獲活鼠及死鼠的數目；及前線巡查結果及地區人士意見。

要徹底杜絕鼠患，食環署說，除了政府的努力，更需各界與市民的共同配合，請大家謹記防鼠「三字訣」，從源頭消除老鼠的生存條件：

【食】：斷絕食物來源：妥善處理及包裹垃圾，食物不外露。

【住】：清除藏匿點：定期清理雜物，保持環境清爽。

【行】：堵塞通道：封好牆壁或喉管縫隙，嚴防老鼠出入。

食環署會繼續透過科技和數據導向提升滅鼠效能，以及進行跨界別的宣傳教育，與其他部門同心協力，營造更衞生、更舒適的社區。