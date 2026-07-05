超強颱風巴威︱中央氣象台：中心風力達17級 詳解對香港影響 周五六「食下沉」新界或高見38°C

今年首個進入本港800公里範圍的熱帶氣旋「美莎克」，令香港天文台日前需要發出今年首個一號戒備信號。天文台表示，「美莎克」會在今明兩日移入內陸並逐漸消散。不過，位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在本周後期移向台灣以東海域，其外圍下沉氣流會為華南帶來大致晴朗的天氣，內陸地區極端酷熱。

超強颱風「巴威」中心附近最大風力達17級

中央氣象台發出預報，指今年第9號颱風「巴威」（超強颱風級）的中心今天（5日）上午8時位於關島塞班東南方向約445公里的洋面上，中心附近最大風力有17級（60米/秒，折算為時速約216公里），以香港天文台分級亦已達「超強颱風」水平。中央氣象台預計，「巴威」將以15-20公里的速度向西偏北方向移動，強度變化不大。 7月8日前「巴威」對中國海域無影響，之後趨向台灣以東洋面。香港天文台兩大AI預測模型「風烏」和「盤古」均料「巴威」7月10日最接近台灣。

受巴威外圍下沉氣流影響 7.11上水及石崗高見38°C

根據天文台九天天氣預測，周五至周日（7月10至12日）日間酷熱，周五及周六市區最高34度，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨及雷暴。而周六（11日）新界多區，包括沙田、大埔、西貢、流浮山、打鼓嶺均料達36度，上水和石崗更高見38度極端高溫。

本港星期二及三驟雨較多及有雷暴

天文台又指，活躍偏南氣流會在明日繼續為華南沿岸帶來不穩定天氣。受一道廣闊低壓槽及高空擾動影響，本周中期該區仍有驟雨及雷暴。

本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。下午短暫時間有陽光及炎熱。吹和緩至清勁偏南風，高地間中吹強風。

展望明日仍有幾陣驟雨。星期二及星期三驟雨較多及有雷暴。本周後期驟雨減少，漸轉酷熱。