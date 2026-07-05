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來片．一分鐘話你知｜超越瑞士！42萬億資產管理規模 淨資金流入飆193% 香港憑甚麼在世界之顛？

社會
更新時間：12:14 2026-07-05 HKT
發佈時間：12:14 2026-07-05 HKT

42.2萬億港元，究竟是一個怎樣的概念？

這筆資產，足以興建超過1300個啟德體育園，又或者建造接近300套香港國際機場三跑道系統。如果將它們全部換成一千元鈔票，再一張一張向上疊，高度簡直有8700座環球貿易廣場ICC。

這個數字正正就是2025年香港資產及財富管理業所管理的資產總值。按年大升了兩成，而且這個增長，不單只是因為資產價格上升，更是急漲了193%，達到2.1萬億港元，並且是連續第三年錄得增長。

香港管理的資產，並非來自單一市場。有超過54%的資產是來自「內地及香港」以外的投資者，資金來源亦以機構投資者為主。這證明了香港是一個高度國際化的財富管理中心。

政府推出家族辦公室八項政策措施，吸引全球的富裕家族將投資、決策、傳承和慈善事業落戶香港；
重推資本投資者入境計劃，讓人才與資金一同流入；還升級了「跨境理財通2.0」，擴大互聯互通和基金互認，而且持續優化基金及私募基金的稅制。

香港已經超越了瑞士，成為全球最大的跨境財富管理中心。在最新一期的《全球金融中心指數》，香港與倫敦只是相差一分，與紐約亦只是相差兩分。香港金融已經站於世界之巔，想要超英趕美，真是指日可待。

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