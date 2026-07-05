雙非兒腦癱案︱醫委會裁定涉事醫生薛守智專業失當罪成 拖延逾16年終裁決

雙非嬰兒腦癱案，拖延16年，上月終獲重啟聆訊並完成結案陳詞後，因研訊小組指程序複雜，需時討論裁決結果及撰寫判詞，預計需半日時間宣讀判決，押至今日（7月5日）宣布裁決結果。醫委會最終裁定，薛守智專業失當罪成。

涉事醫生被斥證供不可信 對護士指控不合邏輯

案件爭議在於何護士及涉事醫生薛守智的證供。研訊小組認為，被告對何護士供詞的指控不合理及不合邏輯，認為被告證供不可信，完全接納何護士版本，不接納薛供詞版本。

內地夫婦黎志堅及彭紅英，2009年12月到浸會醫院產子，疑因醫生未篩查乙型鏈球菌，最終導致兒子黎遠建腦癱，四肢殘障。夫婦2010年向醫委會投訴兩名涉事醫生，其中一名涉事醫生薛守智的紀律研訊原訂2016年7月舉行，薛一方當時申請押後研訊獲批，前後拖延近15年。醫委會研訊小組去年決定，案件拖延時間過長，對被告「不公」，同意永久擱置研訊，引起社會譁然。政府介入後，醫委會主動覆核決定，今年4月起重啟聆訊。

記者：伍萬庭

攝影：陳浩元

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