雙非兒腦癱案︱涉事醫生薛守智專業失當罪成 被判除牌9個月、不設緩刑 個案拖延逾16年

雙非嬰兒腦癱案，拖延16年，上月終獲重啟聆訊並完成結案陳詞後，因研訊小組指程序複雜，需時討論裁決結果及撰寫判詞，預計需半日時間宣讀判決，押至今日（7月5日）宣布裁決結果。醫委會最終裁定，薛守智專業失當罪成。薛守智被判除牌9個月，不設緩刑。

涉事醫生被斥證供不可信 對護士指控不合邏輯

案件爭議在於何護士及涉事醫生薛守智的證供。研訊小組認為，被告對何護士供詞的指控不合理及不合邏輯，認為被告證供不可信，完全接納何護士版本，不接納薛供詞版本。

辯方稱被告被描繪成「奸角」 要求允繼續行醫

辯方代表律師求情指，薛除今次案件外，過去31年紀錄良好，未有收到其他投訴，認為事件是獨立個別事件，同時因案件延誤，對薛有不公，案件於過去13年對薛造成心理壓力及困擾，面對重大控罪，使其有精神壓力、不安及不確定。去年醫委會決定永久擱置案件，惟其後重啟，而判決更由無罪被判有罪，形容薛是坐上「程序過山車」。再加上案件被大量媒體報道，而薛於媒體中被描繪成一個「奸角」，已加重其應有刑罰。辯方建議研訊小組盡量輕判，認為醫生同樣是人，故會犯錯，公眾應對薛仁慈。因今次屬一次性事件，辯方說薛重犯機會低，建議讓薛繼續行醫才合理。

內地夫婦黎志堅及彭紅英，2009年12月到浸會醫院產子，疑因醫生未篩查乙型鏈球菌，最終導致兒子黎遠建腦癱，四肢殘障。夫婦2010年向醫委會投訴兩名涉事醫生，其中一名涉事醫生薛守智的紀律研訊原訂2016年7月舉行，薛一方當時申請押後研訊獲批，前後拖延近15年。醫委會研訊小組去年決定，案件拖延時間過長，對被告「不公」，同意永久擱置研訊，引起社會譁然。政府介入後，醫委會主動覆核決定，今年4月起重啟聆訊。

記者：伍萬庭

攝影：陳浩元

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