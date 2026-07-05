Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜珠江口持續有強雨區發展 料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有強烈狂風雷暴

社會
更新時間：06:29 2026-07-05 HKT
發佈時間：06:29 2026-07-05 HKT

天文台6時20分發出特別天氣提示，指受活躍偏南氣流影響，珠江口一帶持續有強雨區發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有強烈狂風雷暴。市民外出時請留意天文台的最新天氣消息，進行戶外活動亦要時刻注意天氣變化。

珠江口一帶持續有強雨區發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有強烈狂風雷暴。
珠江口一帶持續有強雨區發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有強烈狂風雷暴。

活躍偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。在上午五時，強烈熱帶風暴美莎克集結在南寧之西南偏南約130公里，預料向北或東北偏北移動，時速約15公里，移入廣西內陸並逐漸減弱。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨及強烈狂風雷暴。初時部分地區雨勢較大。日間部分時間天色明朗，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度。吹和緩至清勁偏南風，初時高地間中吹強風。

展望明日仍有幾陣驟雨。星期二及星期三驟雨較多及有雷暴。本週後期驟雨減少，漸轉酷熱。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

熱帶氣旋美莎克會在今日移入廣西內陸並逐漸減弱。受活躍偏南氣流影響，今明兩日廣東沿岸天氣仍然不穩定。預料一道廣闊低壓槽及高空擾動會在本週中期為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在本週後期移向台灣以東海域，其下沉氣流會為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣。

最Hit
外傭幫4歲仔沖涼突變神速 港媽揭「暗黑交易」氣炸：竟教避開天眼做這事⋯⋯｜Juicy叮
外傭幫4歲仔沖涼突變神速 港媽揭「暗黑交易」氣炸：竟教避開天眼做這事⋯⋯｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
生活百科
16小時前
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
飲食
16小時前
韓國球迷借50萬人口對比14億嘲諷中國男足。
世界盃2026｜佛得角雖敗猶榮 韓國球迷借50萬人口對比14億嘲諷中國男足
即時中國
12小時前
博物館通行證2026年最新優惠！長者$25全年免費參觀景點 額外享16大主題樂園/餐廳優惠
博物館通行證2026年最新優惠！長者$25全年免費參觀景點 額外享16大主題樂園/餐廳優惠
生活百科
22小時前
鍾景輝安息禮拜丨扶靈名單藏寓意 孫中山曾姪孫孫必勝送別摯友 杜琪峯謝君豪按排序致敬
鍾景輝安息禮拜丨扶靈名單藏寓意 孫中山曾姪孫孫必勝送別摯友 杜琪峯謝君豪按排序致敬
影視圈
16小時前
西貢奪命車禍｜車Cam曝光 的士直路突越雙白線 車頭遭猛撼淪廢鐵
00:22
西貢奪命車禍｜車Cam曝光 的士直路突越雙白線 車頭遭猛撼淪廢鐵
突發
8小時前
香港仔私家車狂飆逃逸至灣仔 連撼5車險撞警員 一男鵝頸橋落網｜有片
00:54
香港仔私家車狂飆逃逸至灣仔 險撞警員連撼至少5車 警鵝頸橋拘一男檢毒品｜有片
突發
11小時前
百佳超市限時優惠！買兩排汽水送金象米/包裝茶/火腿 一連6日門市/網店適用
百佳超市限時優惠！買兩排汽水送金象米/包裝茶/火腿 一連6日門市/網店適用
飲食
14小時前
開心購物節2026開鑼！220+餐廳/超市/零售優惠合集 麥當勞/大家樂/百佳超市 另設79大樂悠咭專享折扣
開心購物節2026開鑼！220+餐廳/超市/零售優惠合集 麥當勞/大家樂/百佳超市 另設79大樂悠咭專享折扣
生活百科
14小時前