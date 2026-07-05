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天文台：珠江口一帶持續有強雷雨區發展 未來數小時部分地區雨勢較大及有幾陣強烈狂風雷暴

社會
更新時間：09:46 2026-07-05 HKT
發佈時間：09:46 2026-07-05 HKT

天文台今早（7月5日）表示，指受活躍偏南氣流影響，珠江口一帶持續有強雨區發展，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有強烈狂風雷暴。其後天文台再於9時45補充，受活躍偏南氣流影響，珠江口一帶持續有強雷雨區發展，預料未來數小時本港部分地區雨勢較大及有幾陣強烈狂風雷暴。市民外出時請留意天文台的最新天氣消息，進行戶外活動亦要時刻注意天氣變化。

天氣︱明日仍有幾陣驟雨

活躍偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港地區今日天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨及強烈狂風雷暴。初時部分地區雨勢較大。日間部分時間天色明朗，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度。吹和緩至清勁偏南風，初時高地間中吹強風。

展望明日仍有幾陣驟雨。星期二及星期三驟雨較多及有雷暴。本周後期驟雨減少，漸轉酷熱。

天文台表示，熱帶氣旋美莎克會在今日移入廣西內陸並逐漸減弱。受活躍偏南氣流影響，今明兩日廣東沿岸天氣仍然不穩定。預料一道廣闊低壓槽及高空擾動會在本周中期為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在本周後期移向台灣以東海域，其下沉氣流會為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣。

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