宏福苑｜業主大會設四會場 民政總署：方便業主免長途跋涉 個人財產權益不納入議程

宏福苑業主立案法團管理人合安管理有限公司今日（4日）宣布，將於7月19日（周日）早上11時召開特別業主大會，並分別於4個地點召開以方便業主參與，屆時會透過廣播同步進行。民政事務總署回覆《星島》查詢指，宏福苑業主現分散居住於不同地區，合安安排多個場地同步舉行會議，以便業主選擇就近地點參與，屬便民安排。而個別涉及業主個人財產權益或向政府施加行政要求的項目，因不屬於法團的職權範圍，故不被納入議程。

民政總署指出，今次大會有別於一般法團業主大會，宏福苑的業主現已分散居住於不同地區，因此合安安排多個場地同步舉行會議，以便業主選擇就近地點參與，無需長途跋涉，屬便民安排。這四個場地的選址，正是大多數居民暫居的過渡屋附近。

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業主可按優次4揀3 場地採抽籤方式分配

由於各場地容納人數有限，民政總署表示業主可按優次選擇三個場地，合安將按業主的偏好及各場地容量作分配。若報名人數超出上限，將以抽籤方式編配場地。大會採用抽籤方式分配場地，而非先到先得。這是考慮到部分業主，特別是長者，未必能即時自行在網上登記，需透過親友或區議員協助。四個場地的總容納人數應該足以滿足所有打算出席業主大會的業主。

涉及業主個人財產權益或向政府施加行政要求項目不納入議程

至於議程方面，民政總署強調合安已諮詢法律意見。合安作為管理人，有權按《建築物管理條例》的規定，確保會議的議程事項屬於法團的法定職權範圍，即有關大廈公用部分的控制、管理及行政事宜，以維護會議的合法性。因此，個別涉及業主個人財產權益或向政府施加行政要求的項目，因不屬於法團的職權範圍，故不被納入議程。

至於業主出席資格，民政總署指《建管條例》對「業主」有明確定義，即指在土地註冊處紀錄中顯示，當其時擁有一幅建築物土地的一份不可分割份數的人，或管有該份數的已登記承按人。