房委會「創業家」助青年品牌落地 檔主：如「強心針」有信心踏出第一步

房委會今日（4日）舉辦「共築・創業家2.0」創業2-gather Fun享會，共有5組、35個參加該計劃的青年創業團隊展示產品。有參與計劃的檔主表示，不但減輕了高昂的租金壓力，更為他們注入信心，讓品牌得以落地開設實體舖，並成功吸引海外客源。

香水品牌吸海外客 融入獅子山精神

經營香水品牌約10年的Belle表示，參加「創業家」計劃約半年，最大得益是有了信心「踏出第一步」開設實體攤檔，如「強心針」令她繼續堅持創業，亦多了渠道接觸海外客人。她提到，香港租金昂貴，同類型檔位日租為900至1000多元，若每星期只在周末營運，每月單是租金已達5000至6000元。開設實體舖一直是她的創業目標，該計劃正好幫助她跨出第一步，將節省的成本投放在購買香水原材料及研發包裝上，專心「做好件產品」。

她透露，品牌投資成本約6位數字，過去主要透過網店及市集銷售，累積了台灣和日本客源，甚至有熱愛香港電影的日本遊客對其產品情有獨鍾。但不少海外客人因運費昂貴，會選擇直接來港購買，現時在大商場有固定的周末攤檔，大大方便銷售。她介紹道，香水以香港文化及飲食文化為主題，以「獅子山香水」為例，前調的粉紅胡椒讓人感覺明亮，乳香味則帶來沉穩感覺，象徵獅子山下正面堅毅的精神。

紙捲藝術變全職事業 冀藝術融入日常

另一位創業4年的飾物檔主Amy，以「紙捲藝術」製成耳環、頸鏈和相框。去年她參加計劃並成功獲選，開設了首間實體攤檔，現時已全職經營。她坦言，若非計劃支持，難以承擔高昂租金：「一開始唔覺得可以成為一個職業，會覺得係一個自己嘅小興趣。」她起初只在網上和市集作副業經營，計劃的出現令她有機會擴展品牌。她期望商場能繼續提供機會讓品牌延續：「唔想一年就完，希望可以繼續行落去。」

這些精緻小巧的耳環均以紙條捲成不同形狀，再塗上樹脂防水，紙張材質令飾品十分輕巧。她希望將藝術品大眾化、日常化，讓市民以日常佩戴的方式接觸藝術。她認為傳統畫作或大型藝術品並非人人能負擔，但將藝術元素融入小物，能讓更多人找到共鳴，「睇到呢個作品聯想到佢哋自己嘅故事」。

Amy稱，作品靈感來自旅遊及生活細節，例如在北京看到的古代門飾和石獅子；她笑言這也是她的「旅行日記」，立體地記錄旅程與回憶。此外，她亦創作了如奶茶、菠蘿包和求籤筒等港式元素產品，大部份需時一至三小時製作，複雜款式更要逐粒砌成。

400呎實體店推舊衣改造 倡循環消費

經營服裝品牌的Wawa表示，去年參加計劃並獲選後，於房委會轄下商場開設了一間約400呎的實體店。除了售賣自家設計服飾，店舖亦推出二手回收及改造服務。市民可將不需要的衣服交到門店，以換取現金或購物金，形成循環消費模式，減少浪費。

他指出，店舖每月可收集約150公斤、逾1000件二手衣物，經檢視後，狀況良好的會直接上架出售，需升級改造的則會以人手加工。例如房屋局局長何永賢當日穿着的牛仔外套，便是加上了釘飾和珍珠。

Wawa坦言，讀書時期已有創業想法，「新一代大家應該都會想有自己嘅嘢，想為自己工作，而非為公司工作。」成立品牌後，有顧客因光顧而成為朋友，令他更有信心經營下去。他鼓勵身邊有意創業的年輕人申請計劃，認為「先試下無妨」。

記者、攝影：何姵妤