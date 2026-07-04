宏福苑｜特別業主大會設四會場 鄧家彪讚雙贏方案 物管業提醒無權處理業權買賣

宏福苑業主立案法團管理人合安管理有限公司今日（4日）宣布，將於7月19日（周日）早上11時召開特別業主大會，並分別於4個地點召開以方便業主參與，屆時會透過廣播同步進行。工聯會立法會議員鄧家彪對此表示支持，形容分設會場是兼顧程序公平與便利居民的「雙贏方案」，並強調合安在依法履行權責上已盡最大努力，提醒業主買賣物業屬個人權利，無須集體表決。香港物業管理公司協會發言人陳志球提醒，業主大會依法僅能處理公用事務，無權處理個人業權。

一直幫助宏福苑居民的鄧家彪分析，合安在回應業主訴求上已作最大努力。他提到，早前召開的緊急會議及退款安排，成功聯絡上逾300名原本失去聯絡的業主，為今次依法召開大會奠定良好基礎。他強調，合安的議程已充分審視其法律角色與權責，屬於依法行事，其努力值得肯定。

對於部分業主關心的「樓換樓」等政策問題，鄧家彪明言合安無法解答，因這屬於政府部門的政策範疇。他建議，業主若有相關疑問，應透過政府派駐的專屬解說員及「一戶一社工」進行查詢，這才是最切合個人需要的諮詢途徑。

業權買賣屬個人權利 盲目投票恐凌駕私有產權

針對坊間有聲音希望在特別業主大會上商討「出售業權」事宜，鄧家彪認為此舉並無實質意義。他指出物業買賣歷來屬於業主的個人決定，屬「天經地義」的權利。他舉例指，即使大會有四分之一業主出席大會並通過某項決議，亦不能剝奪其他未出席或持反對意見業主處置私產的自由。

鄧家彪又指，是次收購與安置方案採用公開、劃一的方式定價，做法極為罕見且透明度高，業主只需根據自身情況作出衡量，無需透過大會集體討論。因此，他認為試圖透過業主大會進行投票表決，做法相當「奇怪」，甚至有凌駕私人產權之嫌。

分設四會場屬雙贏

對於今次大會安排在星期日進行並分設四個會場，鄧家彪評價為「雙贏方案」，鑑於事件備受關注，事件特殊，牽涉業主人數龐大，不能以過往經驗作參考，合安必須假設全體業主均會親身出席，且不使用授權票。香港難以覓得容納數千人的單一場地，分設四個可容納400至500人的會堂是唯一可行且穩妥的辦法。加上目前業主居住分佈極為分散，包括入住啟德、市區、港島等地的過渡性房屋或自行租樓，按區域設會堂可方便居民就近參與。

最重要是確保程序公平

鄧家彪強調，分開多個場地最重要是確保程序公平。無論業主身處哪一個會場，在身份核實、發問討論及表決投票這三項核心程序上，都必須做到完全劃一與公平。

陳志球：大會無權處理涉及業主個人業權問題

陳志球形容，今次業主大會安排在香港實屬史無前例。他指出，由於需要同時安排大批並非居住於屋苑內的業主，且預計出席人數起碼超過1,000人，不論在場地規劃、時間控制及定立議程等方面，均面臨極大挑戰。

陳志球解釋，與一般集中居住在同一住宅屋苑的業主不同，宏福苑的業主目前分散在不同地點，包括居住在過渡性房屋、臨時房屋或親友家中，足跡遍佈港島及各偏遠地區。因此，合安是次設立4個不同地點，並利用科技於同一時間同步進行會議，在很大程度上照顧了不同業主的需要。他相信，在科技的輔助下，業主可即時提問與溝通，能實現理想且有效的會議效果。

職權聚焦公用部分管理與賬目

陳志球預期，是次大會將有大批業主出席，因會議內容涉及其切身利益。然而，他提醒市民，合安作為業主立案法團管理人的身份，其職權等同於管理委員會。根據法例，管理委員會的職權範圍僅限於討論公用地方的管理、維修等公用部分事務。

針對坊間有意見提出應在業主大會上討論「應否變賣物業」或「政府應如何收購」等議題，陳志球強調，任何業主立案法團或其下設的管理委員會，均無權處理此類涉及業主個人業權的問題。該等議題已超出其法定的職權範圍。

不過，陳志球亦補充，大會仍有必要向業主作出交代。由於管理委員會已數月未有開會，大會需要向業主匯報大維修的資金運用及公用部分的賬目明細。他相信，凡與公用部分相關的議題，合安均會列入是次大會的議程中。他認為，合安作為專業的物業管理公司，加上以義工形式無償提供服務，並有其法律團隊支援。雖今次多點同步大會無先例可循，但初步評估仍屬恰當安排。

宏盛閣居民劉先生，讚賞今次合安特別業主大會安排非常方便，感嘆「業主們各散東西」，難以齊聚，因此分開4個地點召開方便業主參與。他續指，已拿回大維修的餘款，認為合安「搞得好好」。

記者：李健威