​第32屆香港國際教育及職業展開鑼 助青年規劃職涯前景

由香港中華廠商聯合會（廠商會）主辦的「第32屆香港國際教育及職業展」一連兩日（4日至5日）在香港會議展覽中心舉行。為入場人士提供一站式升學、進修及職業資訊。教育局局長蔡若蓮、勞工及福利局局長孫玉菡、入境處處長郭俊峯、懲教署署長黃國興等出席今日的啟動禮。

蔡若蓮：政府持續推動學術及職專教育「雙軌並行」

蔡若蓮致辭時表示，活動旨在為年輕一代提供升學與就業資訊，協助青年人規劃未來。同時，政府持續推動學術及職專教育「雙軌並行」，為不同志向的同學提供不同的學習路徑，讓學生掌握社會與職場所需技能。

她續指，政府正積極推動應用科學大學及應用學位發展，現時香港已有兩所應用科學大學，並透過聯盟加強院校與業界合作，以提升職專教育的吸引力與認受性。

孫玉菡：持續進修與自我提升在AI時代十分重要

勞工及福利局局長孫玉菡致辭時表示，今次活動兼具教育與就業資訊，除正規教育外，有意提升技能的青年可循職業培訓進修。他提到，僱員再培訓局將易名為技能提升局，除短期及就業相關培訓外，亦會加強AI應用等技能為本課程；他亦指，AI年代持續自我增值不可或缺，政府會在AI知識傳授方面投放更多資源。

中五生規劃升學以個人興趣及職業發展為主

大專院校畢業生魏同學及洪同學，為了解不同未來的職業導向前來參觀，目前而言未有具體的計劃，打算在參觀後才考慮。

中五的蘇同學及李同學則稱，在考慮升學時，會以個人興趣及職業發展為主。蘇同學舉例，若修讀與藝術相關科目，會選擇到日本留學，因為當地藝術市場發展較香港成熟。而是次活動讓她更深入了解不同行業，對規劃未來升學更有幫助。

負責內地升學攤位的姚小姐表示，人流較往年增加，而學生主要關注教學環境、課程細節、認受性等；負責海外升學的黃先生同樣表示人流較往年增加，現場較多人諮詢有關健康科技的學科，如物理治療、職業治療等。

今屆展會共有三大展區，分別為「海外及內地升學區」、「本地升學區」，以及「職業廣場」。有超過20個國家及地區逾1000間大專院校、教育機構和升學顧問，提供文憑、副學士、學士等課程資訊，大會亦安排超過25場專題講座，由教育行業人士主講，議題包括文憑放榜資訊、多元升學路向、AI時代下的職涯規劃等。廠商會亦在今日的啟動禮頒發奬學金。

實習記者：歐翔泰

攝影：劉駿軒