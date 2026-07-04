「共築・創業家2.0」恆常化 第三期周一開放申請 房委會加碼3個名額 

房委會今日（4日）舉行「共築・創業家2.0」創業2-gather Fun享會，房屋局局長兼房委會主席何永賢公布，未來該計劃將恆常化，並於周一展開第三期招募創業者，報名期為3個月，至9月30日截止；又會加碼推出3個商舖或快閃店名額，連同現時計劃的12間商舖，合共提供15個商舖或快閃店名額。

何永賢聯同房委會商業樓宇小組委員會主席游錦輝，房屋署副署長（屋邨管理）康榮傑到場參觀和交流，由35個參加「共築・創業家2.0」的青年創業團隊分別介紹其創意產品。何永賢亦專程穿上出自創業團隊的牛仔外套和橙色太陽花耳環，她在參觀香水攤檔時，用了567元購買三支具有香港特色的香水，分別是修道苑、果欄及港式凍檸茶。

讓青年創業亦可善用空置商舖

何永賢於活動致辭時表示，除了身上的服飾，家中仍有不少出自創業團隊的產品，不論是送禮，還是自用，都可以在房委會支持的創業團隊中找到很有特色的產品。她稱，房委會一直關心年輕人，為幫助青年上進、向上流，在房屋政策上協助他們置業，而旗下的商舖遍佈各區，不時有些空間，年青人除了置業，亦希望能夠創業，故像「栽培場地」般，提供空間給青年創業，亦可更加善用空間。

她表示，年青人創業最大阻礙是成本，若加上租金，會令他們「打消念頭」，因此，首年於房委會旗下的物業試行「共築・創業家」，提供10個鋪位及Pop-up店舖，並設七個月免租期，之後引入「創業階梯」概念，將計劃延伸至三年期，並提供相應的階梯式租金優惠，使參加者在首階段完結後可以優惠租金持續經營業務；又強調，計劃並非長期補貼，而是希望年輕人能逐步成長。

產品多以香港獨有元素為靈感

她提到，創業家產品多以香港獨有元素為靈感，如香水加入果欄氣息；耳環設計融入奶茶、菠蘿包等本地特色，既為商場帶來「清新」亦貼近市民生活，「第一是類別清新，有好多是無想過，原來香港有人自己做香水，亦扣連著香港特色」，與一般商店不同的是，創業家親身參與經營，與顧客互動、討論如何訂製。

她稱，社會各界對計劃反應正面，第二年更獲得商界踴躍支持，目前已有17間企業響應，連同房委會提供的商舖，提供超過70個商舖及快閃店的創業機會，規模是首階段的七倍之多。踏入第三年，該計劃將恆常化，「房委會永遠都有商舖做『創業家』」，亦呼籲商界考慮在旗下商場或項目中，保留部分空間恆常予創業家。

提供15個商舖或快閃店名額

至於計劃第三期將於周一展開招募，她呼籲，有意參加的年輕人可於暑假期間準備計劃書，並於9月30日前提交，房委會將加碼推出3個商舖或快閃店名額，連同現時計劃的12間商舖，合共提供15個商舖或快閃店名額。而入選的團隊除可進駐新增舖位或於現有空缺時適時遞補外，更有機會獲轉介至商業夥伴進行配對。透過「政府、商界、青年」三方協作，為青年開拓更多元化的市場。她稱，過往收到的計劃書創意十足，期望第三期能吸引更多具潛力的年輕人加入。

記者、攝影：何姵妤