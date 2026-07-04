世界盃2026｜佛得角表現令人敬佩 波衫訂單一個早上爆3倍

世界盃32強淘汰賽爆發史詩級激戰！今屆「神奇球隊」佛得角對衛冕冠軍阿根廷鬥得難分難解，雙方在法定時間踢成1:1，進入加時賽更是高潮迭起，佛得角一度憑世界波再度扳平，但最終以2:3僅負，結束世界盃神奇之旅。佛得角表現令人敬佩，有香港球衣專門店負責人表示，今早(4日)完場後，已收到近30張購買佛得角球衣訂單，是平日訂單的3倍。

位於荃灣的90s球衣專門店，是香港少數有佛得角球衣售賣地點，店主阿謙表示，在世界盃開鑼前，他預備了約10件佛得角球衣，原本是想滿足喜歡冷門波衫的球迷選購，估計不會熱賣，而售價799元佛得角波衫最初只賣出一件。但首場以0：0賽和大熱門西班牙，佛得角一夜爆紅，該日中午餘下9件已迅速被球迷全數掃清。

阿謙透露，隨着佛得角愈打愈好，更打入淘汰賽，尤其是40歲門將禾仙夏左飛右撲，表現出色，人氣爆燈。有更多球迷查詢佛得角波衫，他立即與外國供應商聯絡追加訂單。阿謙表示，佛得角爆紅，波衫全球搶購，供應商亦加碼趕製，除主場款式，作客款，龍門波衫及訓練球衣亦受到追捧，水漲船高，售價由799加至1049元，但仍無阻熱情的球迷。

相關新聞：世界盃2026｜美斯轟世盃第20球 佛得角兩度扳平雖敗猶榮 阿根廷加時險勝3:2晉級

他表示，近星期接了約10張的佛得角波衫訂單，而今早32強對衛冕冠軍阿根廷比賽後，店舖及網站，已收到近30張佛得角訂單，查詢者更湧現。他透露，店舖每日平均收到的波衫單約10多張，今日中午前，只是佛得角波衫，已是平日總數3倍。預料因運輸原因，要4至6星期才會到貨，現時訂購的波衫，世界盃期間未必能穿上。

阿謙表示，世界盃期間球衣銷情理想，生意額較平日上升約三成，「最好賣是日本作客款，靚及容易襯衫，傳統熱門英國及巴西亦受喜歡，而葡萄牙及阿根廷，有C朗拿度及美斯加持，售情亦佳。」