獅子會國際年會三度選址香港 料1.7萬全球代表參與 彰顯香港國際會展之都地位

旅發局全力支持在港舉行的「第108屆獅子會國際年會」於7月3日至7日在香港亞洲國際博覽館舉行，吸引約1.7萬名全球代表參與。繼 1992 年及2005 年後，國際獅子會今年再度選址香港舉辦這項國際旗艦會展活動，充分彰顯香港作為「亞洲盛事之都」及「國際會展之都」的地位與吸引力。

三度選址香港突顯亞洲國際都會魅力

旅發局主席林建岳表示，旅發局很高興能與國際獅子會中國港澳303區攜手合作，成功爭取年會第三度在港舉行。這項盛事肯定了香港作為國際會展樞紐及首選會展旅遊目的地的地位，亦彰顯香港在世界級會展設施、國際航空樞紐地位、多元獨特的旅遊體驗及優質好客的接待服務等方面的綜合實力。這些優勢正是吸引國際會議落戶香港、商務旅客一訪再訪的原因。

林建岳補充，旅發局熱烈歡迎各地代表，並已聯同業界為與會者度身訂製旅遊行程及專屬禮遇，吸引他們延長留港時間，親身體驗香港的獨特魅力。

旅發局主席林建岳表示，旅發局很高興能與國際獅子會中國港澳303區攜手合作，成功爭取年會第三度在港舉行。

作為全球最大的服務組織之一，國際獅子會在超過200個國家及地區擁有逾140萬名會員及約50,000個分會。自1917年創立以來，該會致力透過多元化的社會服務及人道援助工作回饋社會，惠及全球各地社群。

第108屆獅子會國際年會榮譽主席暨國際獅子會前會長譚榮根指出，香港中外文化薈萃，擁有完善的專業服務和會展活動配套，是舉辦此項國際盛事的理想之選。他相信年會能為全球會員提供廣闊的交流平台，共探國際服務發展，並讓會員親身體驗香港的世界級美食與文化魅力。各地代表回國後將成為香港的最佳推廣大使，以親身經歷向世界說好香港故事。

數千會員集體耍太極挑戰世界紀錄

「第108屆獅子會國際年會」於7月3日至7月7日，一連五天在亞洲國際博覽館舉行。為配合年會在港召開並弘揚中國傳統文化，大會將於活動尾聲舉辦一項前所未有的世界紀錄挑戰。

屆時，數千名國際會員將齊集香港集體耍太極。此活動不僅倡導全民運動，更旨在提升會員對聯合國可持續發展目標的認識，為今次盛會劃上具深遠意義的句號。

旅發局全方位聯動業界推專屬禮遇

作為本屆年會的支持機構之一，旅發局積極聯同本地旅遊業界及多個主要景點，推出一系列專為與會代表而設的旅遊行程與專屬禮遇，以鼓勵代表深入探索香港的多元文化與獨特旅遊魅力。

展望未來，旅發局將繼續積極爭取更多具影響力的國際會展及大型盛事落戶香港，以進一步提升香港作為全球商務及休閒旅遊首選目的地的競爭優勢和吸引力。