科技園積極培養及招攬創科人才 興建「創新斗室第二期」 提供近千單位

國家「十五五」規劃支持香港打造國際高端人才集聚高地，香港科技園公司（科技園公司）一直積極培育及吸引優質創科人才，包括正全速啟動在白石角海濱公園興建「創新斗室第二期」（InnoCell 2.0）。項目早前已獲得沙田區議會房屋及發展規劃委員會支持通過，目標於2031年初竣工。香港科技園公司行政總裁黃秉修表示，項目標誌著科技園公司在完善創科生態圈，特別是在創科人才發展不遺餘力的決心，以協助香港成為國際創科人才樞紐。

一期入住率達九成 長期供不應求

人才是推動創科發展的核心引擎，近年本港創科發展蓬勃，帶動海外及本地科研人才對生活配套的需求急增。科技園公司早於2021年推出首座「創新斗室」（InnoCell），提供約500個住宿床位，涵蓋適合單人、雙人或家庭入住的套房等多種房型，供合資格的香港科學園租戶及園區公司員工申請入住。目前，InnoCell的平均入住率高達九成，宿位供不應求，長期有輪候名單。

提升二期規模 房型切合市場需求

為接對國家發展戰略，科技園積極吸納海內外人才以壯大創科生態圈，擴充住宿配套，敲定興建InnoCell 2.0，選址於科學園南面，以緩解人才住宿的燃眉之急。項目落成後將提供約915個單位，供在園區工作的海內外創科人才居住，預計可容納約1200人。而因應創新斗室的經驗及市場需要，設有雙人及單人單位兩款房型，以減輕外地創科人才來港發展的適應成本，讓科研人員可專注於技術研發。

InnoCell 2.0計劃於2027年第四季正式展開工程，目標於2031年第一季竣工。

InnoCell 2.0選址於白石角海濱公園，項目落成後將提供約915個單位，供在園區工作的海內外創科人才居住。

重置海濱休閒用地 實現社區共贏

在積極發展InnoCell 2.0的同時，科技園公司亦兼顧周邊社區的福祉。InnoCell 2.0選址於白石角海濱公園，科技園公司將重置約4200平方米、包含綠化草坪及全新海濱廣場的公共休憩空間，24小時開放予公眾使用，並連接現有白石角海濱長廊及科學園路，提供連貫的行人通道，

周邊環境和生態融為一體，達至與項目整體調和舒適的戶外環境。

黃秉修重申，推動香港成為國際創科中心，人才至關重要。除了吸引海內外人才來港發展，科技園亦全方位培育創科人才，例如於去年10月啟動全新人才計劃「Talent Foundry」，為工程、計算機科學等相關學系的本地大學生行業技能培訓，涵蓋微電子、人工智能、大數據、綠色科技等前沿行業，截至今年3月，近1800人次的大學生參與。科技園亦與逾200間園區公司合作推出實習計劃；亦積極舉辦招聘活動，吸引人才加入創科界，致力構建更具吸引力的國際創科人才高地。推動InnoCell 2.0計劃，將大大增加香港對創科人才的吸引力，加速創科發展。

推動香港成為國際創科中心，人才居首要位置。