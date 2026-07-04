袁旭健上任後馬不停蹄落區 了解前線同事工作日常︱KellyOnline

剛上任半個月的食物環境衞生署署長袁旭健，昨（3日）日馬不停蹄，除了到場支持「亞洲銀髮康護養生展」的食環署「綠色殯葬·愛在延續」特色攤位外，亦到元朗區探訪前線員工，為他們打氣及了解其日常工作。

食物環境衞生署在社交平台發文指，袁旭健昨日先到洪水橋環境衞生大樓及洪元路垃圾收集站，了解相關設施的使用情況，並與前線員工交流，親手派發樽裝飲用水，為大家消暑解渴，並深入了解他們最真實的工作日常。

其後，再觀看小型洗街車隊以「高速清洗盤」的示範操作，展現善用科技提升地區清潔效率的成果。之後再去到落馬洲（新田）公共運輸交匯處公廁，聽取有關「智環保公廁」的最新介紹，了解如何透過智慧科技優化公共衞生服務。

袁旭健最後並聽取有關太陽能清涼休息站及裝備運作模式，以及視察了專為提升員工福利而設的改良版工作制服及個人裝備。袁旭健感謝每一位前線同事的默默付出，讓香港市容更整潔。

