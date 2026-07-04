Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

袁旭健上任後馬不停蹄落區 了解前線同事工作日常︱KellyOnline

社會
更新時間：13:41 2026-07-04 HKT
發佈時間：13:41 2026-07-04 HKT

剛上任半個月的食物環境衞生署署長袁旭健，昨（3日）日馬不停蹄，除了到場支持「亞洲銀髮康護養生展」的食環署「綠色殯葬·愛在延續」特色攤位外，亦到元朗區探訪前線員工，為他們打氣及了解其日常工作。

食物環境衞生署在社交平台發文指，袁旭健昨日先到洪水橋環境衞生大樓及洪元路垃圾收集站，了解相關設施的使用情況，並與前線員工交流，親手派發樽裝飲用水，為大家消暑解渴，並深入了解他們最真實的工作日常。

其後，再觀看小型洗街車隊以「高速清洗盤」的示範操作，展現善用科技提升地區清潔效率的成果。之後再去到落馬洲（新田）公共運輸交匯處公廁，聽取有關「智環保公廁」的最新介紹，了解如何透過智慧科技優化公共衞生服務。

袁旭健最後並聽取有關太陽能清涼休息站及裝備運作模式，以及視察了專為提升員工福利而設的改良版工作制服及個人裝備。袁旭健感謝每一位前線同事的默默付出，讓香港市容更整潔。
 

最Hit
世界盃2026｜美斯轟世盃第20球 佛得角兩度扳平雖敗猶榮 阿根廷加時險勝3:2晉級
世界盃2026｜美斯轟世盃第20球 佛得角兩度扳平雖敗猶榮 阿根廷加時險勝3:2晉級
足球世界
6小時前
天文台｜所有風球除下改掛黑球 今日雨勢有時頗大 海有湧浪
社會
7小時前
米雪疑遭男士貼身聞髮搭膊騷擾 身處酒樓身體蜷縮頭耷耷 網民心疼：70歲承受咁嘅嘢
米雪疑遭男士貼身聞髮搭膊騷擾 身處酒樓身體蜷縮頭耷耷 網民心疼：70歲承受咁嘅嘢
影視圈
5小時前
鍾景輝安息禮拜丨重量級演藝界猛人送別戲劇界泰斗 周潤發劉德華汪明荃到場致哀
鍾景輝安息禮拜丨重量級演藝界猛人送別戲劇界泰斗 周潤發劉德華汪明荃到場致哀
影視圈
1小時前
東張西望｜14歲女受欺凌2年留遺書服藥自殺入ICU  欺凌者：佢食藥死關我咩事  校方涉下「封口令」
東張西望｜14歲女受欺凌2年留遺書服藥自殺入ICU  欺凌者：佢食藥死關我咩事  校方涉下「封口令」
影視圈
17小時前
博物館通行證2026年最新優惠！長者$25全年免費參觀景點 額外享16大主題樂園/餐廳優惠
博物館通行證2026年最新優惠！長者$25全年免費參觀景點 額外享16大主題樂園/餐廳優惠
生活百科
5小時前
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
生活百科
2026-07-03 13:46 HKT
16強最強戲碼葡萄牙對西班牙。
世界盃2026｜16強最強戲碼葡萄牙對西班牙 一文睇清16強至決賽開波時間及電視直播資料
足球世界
3小時前
9級大地震有共同特徵？日本學者：若出現一情況機率高60倍
即時國際
8小時前
肥媽2千萬別墅超巨型花園曝光 親自落田採摘有機菜自給自足 曾患重病需服用類固醇治療
肥媽2千萬別墅超巨型花園曝光 親自落田採摘有機菜自給自足 曾患重病需服用類固醇治療
影視圈
19小時前