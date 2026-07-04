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黃大仙師上契結緣儀式 300名善信行三跪九叩之禮 91歲婆婆成「契女」

社會
更新時間：13:13 2026-07-04 HKT
發佈時間：13:13 2026-07-04 HKT

嗇色園自2016年起舉辦「黃大仙師上契結緣儀式」，至今已累計逾2000人成為黃大仙的「契仔」、「契女」。今日（4日）在黃大仙祠鳳鳴樓舉行第十屆上契結緣儀式，為300名成年善信與黃大仙師上契結緣，盼讓「普濟勸善」精神得以世代相傳，當中更有91歲高齡善信參與。

香港「黃大仙信俗」於2014年列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。作為香港黃大仙信俗文化重要一環，「上契」儀式包括敬香、誦經、講述典故等，體現善信與神明建立擬親屬關係的傳統。

儀式於上午10時舉行，一眾契子女先向黃大仙師敬香，再行三跪九叩之禮，祈求仙師賜福，庇佑眾契子女平安順遂。

結契儀式後獲上契信物及福物

嗇色園主席黎澤森在儀式上登壇開示，向一眾契子女講述黃大仙師成道典故，並以「仙師十訓」勉勵他們依訓行善。在儀式結束後，一眾契子女到大殿恭領黃大仙師上契信物及福物，信物為仙師聖像葫蘆玉珮及契書，契書為上契者與神明的契約證明；玉珮乃上契者與神明之憑證物件，正面雕刻仙師像，背面刻有「嗇色園」及上契子女的姓名，寓意仙師庇佑福祿平安，消災解厄。而上契福物為「上契餐具」一套，寓意「豐衣足食」。

善信劉先生稱，以往逢節日會到黃大仙祠參拜。今次在家人鼓勵下決定參加上契儀式，自己亦想作新嘗試，並藉此祈求身體健康。

91歲的何婆婆表示，得知上契儀式沒有年齡上限後，報名上契結緣儀式。她稱已有6年到嗇色園參神及參與拜懺儀式的習慣，而家人亦支持她上契。她形容參與儀式心情開心，盼望能保佑健康平安。

實習記者：歐翔泰
攝影：歐翔泰
 

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