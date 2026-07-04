科大醫學院｜李競存：已招攬300名具資歷醫生及教授團隊 首學年有信心可收足50名額　 　

香港科技大學正籌辦本港第3間醫學院。科大醫學院創院院長李競存透露，醫學院已招攬到約300名具資歷的醫生、教授團隊，並已與醫院管理局達成協議，落實臨時教學醫院的選址，預計將於未來數周內正式對外公布，有信心首學年可收足50個名額學生。

科大醫學院首屆將招收50名學生，已履新一個月的李競存在一個電視台節目上表示，學額數量是由大學與政府共同決定，若未來辦學成績理想，有望逐步增加學額，長遠目標是擴充至200名學生以上。

教學模式強調跨學科融合

對於醫科生的臨床實習安排，李競存透露，科大醫學院已物色到一間非常有實力，儀器新穎，距離科大醫學院不會太遠的醫院，作為臨時教學醫院，與醫管局簽訂協議後，預計未來幾個星期內會公布詳情，保證每名學生都有實習名額。

在教學模式上，科大強調跨學科融合。李競存指，會將工程、物理及創新科技的理念加入教學中。「我們不只要學生學懂何時做甚麼，更要他們問『為甚麼』。」他並以聽筒為例，現時醫生仍使用這項有二百多年歷史的發明，他期望科大學生能反思並著手改良，例如研發智能聽筒。

已成立五個跨學科醫學研究中心

李競存又表示，目前已延攬約300名教授，師資來源主要包括外國聘請的學者、醫管局資深退休醫生，以及本港另外兩間大學的退休教授。他強調，目前陣容中只有一名來自其他醫學院的現職教授，且是該教授主動申請加盟。

在科研布局上，科大已成立五個跨學科醫學研究中心，涵蓋人工智能、機械人、腦退化及傳染病研究等。目前科大校內逾600名教授中，已有超過100人參與，致力將頂尖科研成果轉化為實際醫療應用，從而提升醫療水準並降低成本。

大樓預計2028年第二季落成

在硬件設施方面，位於清水灣科大校園內的醫學院綜合大樓正進行得如火如荼。李競存透露，樓高八層的大樓目前已建至第二層，預計可於2028年第二季落成並安排人員遷入，時間上足以配合同年9月的開學日程。

針對未來籌劃中的北部都會區大學城新校舍，李競存表示，已構思了兩地校園的連繫方案。除了利用先進通訊科技進行遠程交流外，現時興建中的綜合大樓頂層更特別規劃了無人機降落位，未來可利用無人機在兩個校區之間快速運送物資。此外，大樓內的教室設計極具彈性，可隨時改裝成實驗室或模擬病房，讓正在醫院實習的學生也能隨時回校進行高階模擬訓練。

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