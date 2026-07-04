洪水橋片區接兩標書 甯漢豪：入標團隊組合多元

北部都會區首個片區試點洪水橋片區昨日截標，合共收到兩份標書。發展局局長甯漢豪表示，發展局局長甯漢豪今日(4日)在電台節目表示，對收到兩份標書感到欣喜，入標團隊組合多元，不但有地產發展商，更有具備產業營運經驗的企業參與，成功發揮了政府期望的「媒人」角色，將兩者撮合。

她又指，在評審準則方面，地價僅佔評分三成，其餘七成著重非價格的質素因素。中標者除了必須完成三幅產業用地的平整工程並交還政府，以及最少興建一幅產業大樓外，若能額外興建更多大樓、引入政府屬意的優勢產業或加快建築進度，將能獲得更高評分，反映當局高度重視整體發展果效。

專屬法例草案刊憲冀年底獲立法會通過

為了讓北部都會區進入工程建設階段時得以提速，甯漢豪透露最新進展，《北部都會區發展條例》草案已經刊憲並提交文件予立法會，預計最快於下星期三進行首讀。當局的目標是爭取在今年年底前獲得立法會通過該。這條專屬法例涵蓋六大範疇，旨在賦權相關部門，並授權行政長官會同行政會議按需要訂立附屬法例，以便在引入先進建築技術及物料、簡化城市規劃程序，以及推動人流、物流、資金流和數據流等環節上，落實具針對性的便利措施。

河套區先行先試設白名單便利跨境人流

在推動兩地「四流」方面，當局將採取實事求是的態度分階段推行。甯漢豪指出，主體法例通過後，隨即會於明年年初尋求通過附屬法例，率先在河套區實施便利人流往來的措施。屆時河套區將設立專屬口岸，並採用「白名單」制度。該名單將由河套園區公司負責把關及提名，涵蓋園區公司員工、有業務往來的企業人員，以及一次性的商務洽談人士。名單會交由入境處及海關把關放行，當局亦會探討應用人臉識別等最先進科技，讓獲批人士體驗最利便的過關安排。

目標為本簡化審批放寬指定發展區噪音管制

除了便利通關，專屬法例亦著力解決工程期間的規管限制。甯漢豪表示，新制度將改為「目標為本」，承建商無需再巨細無遺地列出所有使用的機械，只需鎖定就近的敏感地點並定下可接受的噪音上限，配合實時監察系統，只要不超標便可繼續施工。此外，每次審批的有效期亦會由現時的三至四個月大幅延長至大約一年。她強調，這項放寬措施主要適用於如沙嶺等正進行產業園區建設的指明發展地段，並不適用於已有大量居民入伙的住宅區。

