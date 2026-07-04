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宏福苑｜合安7.19召特別業主大會 4地點供居民選擇出席

社會
更新時間：12:24 2026-07-04 HKT
發佈時間：12:24 2026-07-04 HKT

宏福苑業主立案法團管理人合安管理有限公司今日（4日）宣布，將於本月19日早上11時召開特別業主大會，並分別於4個地點召開以方便業主參與，包括大埔社區中心、啟德社區會堂、華貴社區會堂及天暉路社區會堂，屆時會透過廣播同步進行。

各業主可於即日起至7月15日上午11時，在宏福苑業主立案法團的委任管理人網頁的「用戶登入」版面內，提交場地選擇意向，以及提供可接受手機短訊的聯絡電話號碼。因應場地容納人數所限，每個單位只由業主本人或其授權代表出席。出席人士須攜帶有效身份證明文件以作身份核實及入場之用。 

合安亦指，由於各場地可容納人數有限，業主可按優次選擇工三個場地，大會將根據業主選擇的偏好及各場地的容納人數分配安排，如報名人數超出場地上限，將以抽籤方式編配業主的與會地點。

今次特別業主大會的會議議程包括，管理人匯報與前業主立案法團之交接進度；管理人匯報宏志閣情況；管理人匯報管理人啟動退回大維修餘款予全體業主；管理人匯報屋苑及大維修財務狀況，並議決通過2025年1月1日至12月31日之核數師報告；討論及管理人匯報工程保險、屋苑保險之跟進情況及進度；討論及管理人匯報宏福苑與宏業、鴻毅之間的合約狀況及跟進處理；討論管理人設立實體辦事處的建議，以協助處理宏福苑業主的查詢；討論及議決兩個月內舉行下次業主大會。

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