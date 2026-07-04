涉冒認不同人士向銀行串謀欺詐 銀行職員等4人保釋被拒 還柙待進一步調查　

3男1女涉嫌串謀詐騙銀行，訛稱為不同人士向銀行作出申請，其中兩人為銀行職員。4人共被控4項串謀欺詐罪，今（7月4日）於九龍城裁判法院提堂。裁判官莫子聰應申請押後案件至9月1日，以待進一步調查，另拒絕4名被告的保釋申請，4人均須還柙。

被告依次為44歲港鐵女職員張蕙蕙、54歲巴士男司機彭偉達、34歲恒生銀行客戶男經理孫焯楠，和35歲前恒生銀行業務主任吳家麟。4人共被控4項串謀欺詐罪。

張蕙蕙、彭偉達及孫焯楠，被控於2025年10月11日，在紅磡德民街46號黃埔新邨分行恒生銀行一同串謀欺詐恒生銀行，即不誠實地及虛假地表示張蕙蕙為沈莉萍，從而致使及誘使銀行處理及批准就運作沈莉萍的銀行戶口所作出的申請。

彭偉達及吳家麟，被控於今年1月16日，在新蒲崗爵祿街3號Port 33 恒生銀行一同串謀欺詐恒生銀行，即不誠實地及虛假地表示彭偉達為 FUKAGAWA Yoshiharu，從而致使及誘使該銀行處理及批准就運作FUKAGAWA Yoshiharu 的銀行戶口所作出的申請。二人另被控於今年3月18日，在同地一同串謀欺詐恒生銀行，不誠實地及虛假地表示彭偉達為丁偉佳，從而致使及誘使銀行處理及批准就運作丁偉佳的銀行戶口所作出的申請。

張蕙蕙、彭偉達及吳家麟，同被控於今年4月23日，在新蒲崗爵祿街33號Port 33恒生銀行一同串謀欺詐恒生銀行，即不誠實地及虛假地表示張蕙蕙為 LUI Helen，LUI Ellen，LUI Susan，LUl Margaret Tack Hing及 LUI King Fong-wah，從而致使及誘使該銀行處理及批准就運作上述 人士的銀行戶口所作出的申請。

案件編號：KCCC 1875/2026

法庭記者：雷璟怡

