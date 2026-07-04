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沙田泳池遭雷劈中事件 康文署新安排：雷暴警告下戶外泳池設施暫停

社會
更新時間：00:19 2026-07-04 HKT
發佈時間：00:19 2026-07-04 HKT

因應6月13日沙田源禾路沙田賽馬會游泳池跳台被雷劈中事件，康文署經檢討後，周五（7月3日）公布公眾游泳池在雷暴警告下的新安排，日後當天文台發出地區性雷暴警告時，相關地區的戶外游泳設施將會暫停開放；若發出的是全港性雷暴警告，則在部分情況下暫停開放室外設施。

康文署在社交平台發文表示，因應2026年6月中旬有公眾游泳池設施遭受雷擊事件，該署立即諮詢天文台的專業意見，在了解天文台提供的閃電及雷暴警告資訊後，已檢討及更新了公眾游泳池在雷暴警告下的開放安排，以加強保障泳客的安全。

康文署在社交平台更新了公眾游泳池在雷暴警告下的開放安排。康文署FB
康文署在社交平台更新了公眾游泳池在雷暴警告下的開放安排。康文署FB

根據新安排，當天文台發出地區性雷暴警告時，相關地區的戶外游泳設施將會暫停開放。若發出的是全港性雷暴警告，則在以下情況暫停開放室外設施，包括:

(i) 「指定地點閃電戒備服務」錄得泳池10公里半徑範圍內曾有閃電報告；或

(ii) 天文台同時發出了黃色或以上的暴雨警告訊號；或

(iii) 在游泳池的範圍內見到閃電，或者是聽到頻密雷聲，該公眾游泳池的戶外游泳設施亦會暫停開放。

場地職員會透過擴音系統／揚聲器宣布有關雷暴警告，同時勸諭在室外泳池的泳客盡快離開池水，到室內或有遮蓋的地方暫避。當上述情況不適用時，便會重開室外游泳設施。

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