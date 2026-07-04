專訪│中大醫院開院5周年 行政總裁鍾健禮：收支開始平衡　將利用中大醫學院人才及科研優勢　加強處理疑難雜症

香港中文大學醫院早前向政府申請提前還款，該院行政總裁鍾健禮表示，中大醫院近期的收支開始平衡，門診及手術量亦分別按年上升一成及兩成，急症室服務使用量亦已「拍得住」公立醫院。適逢開院5周年，鍾健禮預告，中大醫院將推出新發展模式，會利用中大醫學院的人才及科研優勢，將服務劃得更為精細，加強處理疑難雜症，同時亦會加快科研成果落地，醫院亦會與大灣區醫療機構優勢互補，甚至會將內地的疑難雜症個案轉介來港，期望進一步拓闊醫院服務至其他地區。

醫院營運模式已漸趨穩定

鍾健禮接受《星島》專訪時表示，醫院營運模式已漸趨穩定，過去8個月中，有7個月稅前盈餘已由負轉正。未來政府的債務一半會由中大負擔，另一半則由中大擔保，由醫院向銀行貸款。鍾透露，院方近日已向銀行招標，期望可物色適合方案。至於日後的還款安排，醫院初步計劃會同時向大學及銀行還息；至於本金，則已獲大學同意，會先還銀行本金，再向學校還款。



鍾表示，過去一年，醫院各個科目的服務量亦有所上升，其中手術作為醫院重要收入來源之一，服務量上升22%；而醫院早前亦引入機械人輔助手術，一年間已處理逾百宗泌尿科病例。門診服務亦升近1成，未來亦會探討於其他地方拓展相關服務。

分擔公營醫療服務壓力

鍾續指，以往私營醫療服務收費不透明，令病人卻步，而該院推出「套餐價」，例如將傷風、感冒等常見病症的藥物，劃一定為180元3日藥，市民反應亦相當良好。自措施於2月推出後，醫院急症室求診人次由以往每日約140至150人，增至假期可達250人，「拍得住好多公立醫院」，亦相信可藉此紓緩病人長假期的求醫需求，並分擔公營醫療服務壓力。

推展「6+6發展模式」

踏入開院5周年，中大醫院計劃未來數年將利用中大醫學院臨床方面的優勢，推展「6+6發展模式」，即發展眼科、心臟科、癌症等6類服務；其中癌症會細分6類癌症，包括頭頸癌、肺癌等。鍾健禮說，中大醫學院本身會有較精細的分科，針對特定病症、部位，不少教授於相關範疇上，在國際間亦屬領導水平，希望可將此分科模式推出市場，提供中高端醫療服務，尤其處理疑難雜症及特別病例。同時，醫院亦會加快將醫學院的科研成果落地，惠及更多病人。





中大醫院開院5周年。

拓展中高端醫療服務至大灣區等鄰近地區

北上熱潮蔚然成風，醫療行業亦受到影響。鍾坦言，現時不少港人會選擇北上求醫，但認為「各行各業都係咁」。他提到，中大醫院未來其中一個發展方向，就是與大灣區融合，包括與內地醫院加強合作，例如內地人口較多，病例亦較多，而香港則有不少頂尖醫療人才，可以優勢互補。他舉例指，新加坡每年收到來自印尼的醫療服務收入高達60億元，認為本港可拓展中高端醫療服務至大灣區等鄰近地區。

深切治療服務套餐收費 首6小時只收5000元

中大醫院早前推出「套餐收費」，讓病人接受醫院服務前了解收費，該院行政總裁鍾健禮透露，院方早前推出深切治療服務套餐收費，首6小時只收5000元，形容是「象徵式收費」，期望藉此惠及更多病人。另外，近期各保險公司對直付保單項目急增，已佔該院總收入一成半，鍾認為醫療業界與保險業合作，有助行業長遠運作，並應付人口老化醫療需求。

讓病人更安心地使用適切的治療服務

鍾健禮指出，病人接受某些大型手術後，需要醫護人員密切監察情況，惟以往私家醫院深切治療服務收費高昂，住一晚可能高達5萬元以上，且價格亦不透明，病人往往要出院收取帳單後才能得知費用。不少醫生為病人着想，只能安排病人入住普通病房，或將個案交由公立醫院處理。為了讓醫生、病人放心使用醫院的深切治療服務，院方早前推出深切治療套餐收費，入住首6個小時連醫生、護士等基本費用，收費為5,000元，形容只是「象徵式收費」，目標並非為賺錢，而是讓病人更安心地使用適切的治療服務。

加強與保險業界合作

政府正推動本港醫療融資改革，包括推廣自願醫保計劃，擴大市民使用醫療服務的保障。鍾健禮指，該院其中一個發展方向，是加強與保險業界合作，而近期涉及保險的個案明顯上升，亦有越來越多保險公司與醫院合作，推出更多「直付」項目（俗稱免找數），相關收入已佔全院收入約15%，至今有逾70個相關保險方案，反映保險公司對醫院的信任上升。他又指，以往醫療界或會擔心利益衝突，較少與保險業合作，但面對人口老化及醫療需求增加，認為與保險業合作，有助私營醫療服務可持續化。

記者：伍萬庭

攝影：何健勇