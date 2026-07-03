13歲女童晴晴命懸一線 父母發公開信求捐心肺盼奇蹟：賜女兒活下去機會

13歲女病童晴晴患有先天性心臟病，急需心臟和肺部移植。晴晴的父母今日（3日）發公開信，透露女兒現正面臨腦出血等併發症，情況極為危殆，心肺移植成為唯一的生存希望，懇請社會大眾考慮捐贈器官，拯救命懸一線的女兒。

8日內歷5次手術 心肺移植成唯一生機

公開信提到，晴晴自出生起確診「肺動脈閉鎖伴室間隔缺損」，13年來飽受病魔折磨。因心肺功能不足導致抵抗力弱，無法像同齡小朋友般跑跳玩耍。自去年9月病情轉差後，她甚至只上過半天課 。

晴晴近日因心臟衰竭導致多個器官受損，必須立刻使用人工心肺機來維持生命。她在短短8天內經歷了5次手術，當中兩次更長達12小時以上，期間更出現腦出血與肺部感染等嚴重併發症 。醫生指，目前已無其他藥物或常規治療方案可以逆轉其病情，同時進行心臟和肺部移植，是拯救晴晴生命的唯一方法。

晴晴父母透露，晴晴最大的心願是能康復出院回家，睡在自己的床上、吃喜歡的食物，以及與親友見面。

晴晴泣訴「好驚返唔到屋企」

面對可能無法回家的現實，晴晴內心充滿擔憂與恐懼，雖刻意迴避病情話題，但在不經意提及時仍會痛哭，直言「好驚要做手術」、「好驚手術唔成功」、「好驚返唔到屋企」 。晴晴現在最大的心願只是出院回家、睡在自己的床上、去喜歡的餐廳吃飯 。面對女兒的願望，父母每次都會強忍心痛答應，卻不知這些承諾能否真的實現 。

晴晴父母表示，這段期間簽署了多份伴隨「死亡」、「大出血」、「中風」等高風險醫療程序的同意書，每次落筆都讓他們心痛難受 。然而，明白這一切都是為了拯救女兒，他們現在最渴望的，就是能夠為晴晴簽下進行心肺移植的手術同意書 。

父母深明抉擇艱難 祈求大愛遺愛人間

晴晴父母深知，要成功同時獲得心臟與肺部的匹配捐贈極其艱難，這背後亦意味着有家屬要承受失去至親的撕心裂肺之痛 。然而，他們仍懇求大眾伸出援手，若有家人不幸走到生命盡頭，請考慮捐出心臟與肺部，讓逝去的家人在世上以另一種形式繼續存在，同時賜予晴晴一個活下去的奇蹟與機會 。

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