聯廈聯管｜試驗計劃初見成效 麥美娟：6月起擴至全港所需地區

針對部分舊式單幢樓宇或「三無大廈」因單位數量少、財政資源不足，難以獨立聘用專業物業管理公司的問題，民政事務總署去年6月在油尖旺、深水埗、九龍城及荃灣推行為期一年的「聯廈聯管」試驗計劃，協助相關的業主共同聘用同一間物管公司聯合管理大廈，攤分管理費用。民青局局長麥美娟表示，由於試驗計劃反應正面，民政總署已於今年6月將計劃擴展至全港所有有需要的地區。

110幢大廈已簽署參與意向書 33幢已實行「聯廈聯管」

民青局於社交平台上載短片，介紹「聯廈聯管」試驗計劃，可解決大廈管理「老大難」問題。麥美娟在短片中表示，「聯廈聯管」試驗計劃邀請地區組織接觸216幢目標大廈，110幢大廈已簽署參與意向書，當中71幢進行聯合招標，33幢已成功聘用物管公司實行「聯廈聯管」。

她表示，由於試驗計劃反應正面，署方今年6月擴展試驗計劃至全港所有有需要的地區，目標是愈多大廈參與愈好，希望接觸的大廈都能足夠參與「聯廈聯管」試驗計劃。

她續指，雖然大廈管理的最終責任在於業主，但理解部分業主缺乏時間或專業知識；除了「聯廈聯管」，政府亦設有「大廈管理專業顧問服務計劃」協助業主組織法團，有信心新一期擴展計劃，能繼續改善舊樓居住環境。

麥美娟早前在荃灣民政事務專員陪同下，到荃灣與當區區議員、協助推行計劃的地區團體、法團代表及住戶交流，了解計劃的實際成效。

物業管理聯會代表黃健平指，「聯廈聯管」模式的優勢在於參與大廈越多、價錢越便宜，目前落實「聯廈聯管」的大廈，每幢大廈分攤的管理費大約為每月850元至1200元，屬業主可負擔水平；物管公司進場後，亦能有效協助大廈處理政府命令、開法團會議及加強保安清潔。