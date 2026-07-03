布氏鯨遭船撞死｜政府倡修訂《野生動物保護條例》 授權劃定臨時限制區禁觀鯨 違者可罰5萬

西貢牛尾海早年曾有幼年布氏鯨魚闖入，吸引大批市民及遊客租船「觀鯨」，最終鯨魚遭一艘快速行駛的船隻撞傷致死。政府檢討後建議修訂《野生動物保護條例》，賦權漁護署署長，容許署長劃定香港若干水域為「臨時限制區」，署長將有權對限制區內的人員、船隻作出指示、施加限制或禁止，例如禁止在相關鯨豚附近進行觀鯨及其他休閒活動，有人違反即屬違法，一經定罪最高可被判罰款5萬元；署長亦可委任海事處人員協助執法，在必要時截停及扣留船隻 。

船隻在已受傷或擱淺的鯨豚附近聚集 會對鯨魚造成危險

環境局及漁護署向立法會提交文件，指本港間或有非本地鯨豚闖入，鯨魚的出現，會引起公眾高度關注，並吸引市民靠近觀賞。若人群及船隻在已受傷或擱淺的鯨豚附近聚集，會對其造成滋擾或壓力，更可能阻礙有必要時的救援行動。政府認為有必要制定規管防止故意干擾的必要性。

布氏鯨2023年闖入本港水域，結果被一艘快速行駛的船隻撞擊致死。資料圖片

西貢牛尾海早年有幼年布氏鯨魚闖入，吸引大批市民及遊客租船「觀鯨」。資料圖片

政府提出修訂建議，將授權漁護署署長，在諮詢海事處處長及其他相關部門後，靈活迅速地劃定臨時限制區。舉例如確認有非本地鯨豚在香港水域出現，經初步評估顯示其可能迷失方向、受傷，漁護署將會諮詢相關部門後，擬定臨時限制區的範圍、限制及禁制措施。 漁護署將獲授權在臨時限制區內實施以三類管制，包括實施臨時指示，獲授權公職人員可在現場，就航行管制及區域內進行的活動發出即時指示或命令； 同時漁護署可透過在署方網站刊登通告，就航速限制，或對捕魚及休閒活動（包括觀鯨）等，施加限制；及在特殊情況下（例如鯨豚需要即時救援），漁護署可在臨時限制區內額外劃定「禁航區」，禁止人員或船隻進入。

西貢牛尾海早年曾有幼年布氏鯨魚闖入，吸引大批市民及遊客租船「觀鯨」，最終鯨魚遭一艘快速行駛的船隻撞傷致死。資料圖片

為有效執行管制措施，政府建議在條例中新增罪行，防止有人員或船隻不遵守現場指示，或違反漁護署署長在臨時限制區內所施加的限制或禁制措施。參考現行《條例》下3限制進入或處於限制地區的規定，建議違反此新罪行者一經定罪，最高可被判處第5級罰款（即50,000元）。同時建議獲授權的執法人員，在必要時可截停、登船及扣留船隻，以便有效執行臨時限制區的相關限制及禁制措施。

