因子女問題與妻爭執 篤胸口撞書架妻胸臂腿現瘀傷 高級督察獲准簽保守行為處理

34歲時任高級督察涉去年因子女管教的問題與妻子爭執，期間將對方推倒在地並大罵「死開啦你！」，又用手指篤妻子胸口五下。男督察被控3項普通襲擊罪，今於觀塘裁判法院再訊。在控方同意下，裁判官丘國新下令被告自簽1500元，守行為24個月，並撤回3項控罪。被告另需繳付300元堂費。

妻有婚外情後雙方關係變差

被告駱敬丰、現已被停職，被控於2025年2月28日在將軍澳康城路一號日出康城領凱9座某室，三度襲擊譚姓女事主。

案情指，被告於2016年結識妻子，2018年結婚並育有兩名子女，居於日出康城，家中裝有閉路電視以便照顧年幼的子女。被告妻子自2022年起有婚外情，與被告關係惡化。

遭篤心口撞書架 妻胸臂腿有瘀傷

夫妻兩人在案發當日因子女問題爭執，期間妻子多次阻撓被告進入房間，被告遂推開對方使她撞向書架。其後被告再以手指篤妻子的胸口5下，亦有大叫及發脾氣。同日凌晨被告欲離開，其妻子跟隨，被告隨即發脾氣將妻子推倒在地，喝罵：「死開啦你！」。醫療報告顯示妻子胸口、左臂及大腿有瘀傷，胸口有紅斑。

妻子遂報警稱，三度因管教子女問題遭被告襲擊。被告在拘捕及警誡下，承認兩人曾爭執及有肢體接觸，但否認襲擊妻子。他又在錄影會面中指，二人當天情緒激動，他沒有意圖傷害太太。

案件編號：KTCC479/2026

本報記者