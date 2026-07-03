洪水橋拖屍案丨稱助減肥用棍錯手扑死女友 29歲無業男謀殺罪脫但誤殺罪成 下周一判刑

29歲無業男子涉於2022年4月在洪水橋住所內以棍擊斃30歲逾200磅女友，他被捕後警誡下稱：「一時錯手用棍仆死咗佢」。他否認謀殺罪受審，自辯稱女友契家姐指女友患胖死症及嚴重自殘傾向，他為協助女友減肥才被迫毆打女友以防女友入眠，又指女友曾以通渠水淋身自殘。4男3女陪審團今退庭商議6小時後，以5比2大比數裁定他謀殺罪脫，另一致裁定誤殺罪成。法官張慧玲相信其重犯機會低，將案押後下周一求情及判刑，以待索取被告背景報告，進一步了解其個性本質。

途人睹被告推板車運送物品露出頭腳

男被告吳家聲否認於2022年4月28日至4月29日，在香港元朗洪水橋富安花苑某單位謀殺葉芷清，但承認阻止合法埋葬葉芷清的屍體。被告擬承認誤殺罪，但不獲控方接納。死者驗屍結果顯示頭部和身體多處受傷，頭頂有鈍器引致的傷痕，後腦位置大面積出血，身體逾半遭腐蝕性液體燒傷，死因是窒息、頭傷和腐蝕性物質造成大面積皮膚燒傷。

控方開案陳詞指，2022年4月29日，有途人在田廈路街上看到被告用板車運送物品，板車由黑色垃圾膠袋包裹，但途人看到板車露出一隻腳和被保鮮紙包裹的頭部，於是報警。另有一名途人當時看到狀似被子包裹着的人形，便問被告在運送甚麼，被告稱是屍體及正在送往警署。警方到場發現板車上的死者屍體，其頭部及身體被保鮮紙及棉被包裹。救護員到場發現死者手指和腳指已發黑，其後證實死亡。

被告稱毆打死者助減肥卻「錯手」殺人

被告吳家聲在錄影會面中提到，他們為死者進行地獄式減肥計劃，死者在他們的迫使下已10多日沒有睡覺，被告負責「嚇醒、叫醒」死者，亦因「想唔俾佢瞓覺」而毆打死者，「有幾下打佢背脊大力得滯 」，被告稱他曾詢問死者契家姐鄭沛雯意見「佢面青口唇白仲打唔打好？」，契家姐則指死者患有「胖死症」，「唔可以俾佢瞓」，建議被告「你打啦，打多陣啦」。

他又指死者曾拿通渠水「玩」，「開蓋就咁淋落自己身上」，他多次制止死者以通渠水淋身，惟稱「佢要玩通渠水，唔通我阻止佢」。他指死者在2022年4月28日早上被實木棍打至毫無反應，他發現死者雙眼睜眼但不眨眼，聽到死者發出鼻鼾聲，死者當時一動不動，皮膚已嚴重腐化。他自責說「都係我錯手」，但認為死者的死因是她曾自行撞到浴缸至頭部流血。被告稱：「出啲咩事，我真係唔知點算，得我打過佢，無人打過佢」，最終決定以板車把死者屍體運到警署。

指因怕血腥放棄肢解並以保鮮紙等裹屍運走

被告吳家聲自辯稱，他因為害怕契家姐，故在契家姐在場時一定要打死者，他曾取木棍毆打死者手臂，契家姐即搶去木棍打向被告背脊，逼問「究竟你識唔識打你女朋友？」被告因痛楚及恐懼回答：「識」、「識」、「識」。他承認他被捕後警誡下曾稱：「我一時錯手用棍仆死咗佢」，但在庭上強調「我從頭到尾都無打佢個頭」，又指「我唔想傷害佢」。

被告指死者契姐夫蔡志朗發現死者死亡後，曾建議他以紅白藍膠袋裝屍、床褥捲屍、膠紙綑綁、肢解或焚屍，但他表示死者太重，他幻想到肢解片段又認為「畫面好血腥」，故不敢下手。他最終以棉被、膠紙及保鮮紙包裹死者，以垃圾袋蓋上全身，用板車搬屍出門，計劃棄屍、找途人協助或到警署自首。

案件編號：HCCC340/2024

法庭記者：劉曉曦