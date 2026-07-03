認不小心駕駛貨車撞斃七旬婦 司機被判240小時社服令兼停牌半年

57歲貨車司機前年8月駛至大埔安邦路時，撞倒一名七旬老婦，她最終傷重不治。司機早前承認不小心駕駛等4罪，今於西九龍裁判法院（暫代區院）判刑。區域法院暫委法官高偉雄接納死者的身影當時被另一名男途人遮擋，被告有可能忽略了死者。高官明白法庭的判罰無法彌補死者家屬的悲痛，但考慮到本案程度非最嚴重，被告展示悔意，高官終判處240小時社會服務令、停牌6個月，以及罰款合共3千元。

官接納被告視線遭男途人遮擋忽略死者

被告張小明，早前承認不小心駕駛、使用車輛而其配件並非在良好及可使用狀態、使用裝有非法視象顯示器的汽車，及使用在設計及構造上不能令駕駛人在控制該車輛時，無論何時均可完全看到汽車前面的道路和交通情況的汽車等4罪。

高官判刑時引述辯方求情，指當時被告的視線被停泊在轉彎位的的士，以及另一名男途人遮擋，未能察覺到死者。而被告當時車速遠低於該道路的限制，亦無違反任何交通規例。高官又指被告在求情信中表示，對於造成無法彌補的創傷感到非常抱歉和愧疚，亦得到沉重教訓，明白駕駛安全的重要性。被告的女兒亦撰求情信，冀法庭給予父親改過自新的機會。

被告有悔意判社服令240小時兼停牌半年

高官表示法庭未能肯定若被告早點發現死者，便可以避免碰撞。高官接納被告當時觀察到在死者左邊的男途人，當男途人不繼續過馬路時，被告忽略了在男途人右邊繼續過馬路的死者；而被告看向死者的視線遭男途人、手機支架等部分遮擋。高官認為本案並非同類型中最嚴重，感化官報告反映被告對於自己的行為感悔意，願意承擔責任以彌補過失。考慮各方面後，高官就不小心駕駛罪判處240小時社會服務令，停牌6個月；由於無證據顯示其餘三罪與不小心駕駛罪相關，高官判每罪罰款1千元。

事發地點為大埔安邦路近燈柱N6707，是一條往右彎的雙線單程行車道路，限速每小時50公里，相距最近的行人過路處約80米，行人習慣在案發地點橫過安邦路。

警誡下稱碰撞前1至2秒才看到死者

案發於2024年8月19日上午約6時07分，被告在安邦路駕駛一輛輕型貨車。其行車紀錄儀拍攝到，包括72歲女死者陳秀英在內的兩名行人於6時07分30秒橫過安邦路。而被告的貨車當時未有減速，2秒後一名身穿綠色衣服的男行人停步，而死者繼續橫過馬路。再2秒後被告的貨車左方撞到死者，死者倒地滑開，被告亦停車。事件報警處理。

救護員到場發現死者昏迷，頭上有一處流血傷口。同日被告在拘捕及警誡下稱，向朋友借用涉案貨車，案發當日如常取貨後駛至安埔路，被告熟悉案發地點。當被告見到死者時，死者相距貨車左車頭約2呎，兩者之間無阻擋。被告在碰撞前1至2秒才看到死者，故無減速。死者延至8月22日不治，死因為多處創傷。

驗車報告顯示，被告的車輛駕駛座踏板區域地板上的附加金屬板未被固定；駕駛座前方安裝了能夠顯示儲存視像的視像顯示裝置，以及儀錶板上添加大量物件，和懸掛在中央後視鏡上的裝飾物，阻礙司機全面觀察車輛前方的道路及交通情況。

案件編號：DCCC575/2025

法庭記者：雷璟怡