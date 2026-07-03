「槍王」何孟強管有胡椒噴罐及無牌藏槍彈 判囚22月 官指槍械經改裝不能發射安全風險低

人稱「槍王」的何孟強於2020年4月在工廈單位無牌管有長槍、手槍及胡椒噴霧等，他早前承認1項無牌管有槍械罪，及經審訊後被裁定無牌管有槍械彈藥罪成。暫委法官香淑嫻今於區域法院判刑時，指涉案槍械被改裝及無法成功發射子彈，被告是槍械狂熱愛好者，他已盡力降低安全風險及無意把槍械用於違法目的，其道德罪責較低，終判囚22個月。

曾因走私軍火於內地服刑

69歲被告何孟強，早前承認於2020年4月20日，在沙田山尾街環球工業中心6樓某室，沒有槍械及彈藥的管有權牌照及槍械及彈藥的經營人牌照，而管有6個噴罐。被告另被控無牌管有1枝長槍連膛口裝置、手槍、及2枚槍彈殼，則審訊後裁定罪成。

被告在2006年及2013年曾留下案底，前者違反槍械牌照條例及被判罰款，後者則涉及兩項與本案類同控罪，及兩項火藥相關控罪。他在2007年亦因走私軍火，在內地監禁。

雖熱愛槍械但無證據用以犯法

香官今判刑時，提到被告背景，指他在年輕時已對槍械和射擊產生強烈興趣，曾在香港及國際射擊比賽中獲獎，自90年代起曾持有多項槍械牌照及經營相關業務，後因服刑而未能續牌。

被告在2018年獲警方退回部分槍械組件，他出於對槍械的狂熱愛好，而把槍械重新組裝及放在涉案單位中展示，無證據顯示他打算把槍械用作違法目的，而涉案6個噴罐也是在他持有相關牌照時購入。

涉案槍械經改裝安全風險降低

雖然槍械及彈藥會對社會構成重大潛在危險，法庭一般會予以重刑，但香官認為本案具有獨特之處。涉案槍械長槍及手槍經過改裝，槍管部分被金屬嵌入物堵塞，撞針孔被封閉及撞針被縮短，槍彈殼中有13枚彈殼是假彈，餘下兩枚彈殼則沒有推進劑，故涉案槍械的安全風險大大降低。

香官續指，涉案單位只有被告有鎖匙，涉案槍械不容易落入不法之徒手中，即使單位不幸遭人爆竊，除非該人如被告般擁有相關知識，否則難以清除槍管內的嵌入物、以令子彈得以成功發射。雖然被告會把槍械用作展覽用途及供人賞玩，但構成的風險仍十分低。

被告誤以為重裝退還槍械組件不違法

香官接納無證據顯示被告曾把涉案槍械帶離單位、攜帶在身上、或用作任何違法用途，他是槍械的狂熱愛好者，誤以為用警方退還的組件組成槍械並不違法，而他已盡其知識降低風險，故香官認為他的道德罪責很低，最終就兩罪判處被告監禁22個月。

案發當日下午，警方進入涉案單位搜查，發現6個涉案金屬噴罐，包裝紙上印有「胡椒噴霧」、「只需一噴就能擊倒攻擊者」、「強勁及辛辣」、「強烈地催淚及失去方向感」等字樣。警誡下，被告稱2016年購入涉案單位，是單位鎖匙的唯一持有人。6個噴罐經檢驗後，發現壓下按鈕會釋出有毒化學液體，並會引致軟黏膜組織出現灼痛感。

警方亦在單位內發現1支長槍連膛口裝置、插在長槍內的彈匣、15枚槍彈殼、手槍及插在手槍內的彈匣。被告警誡下稱，該長槍是用作裝飾用途。

案件編號：DCCC34/2024

法庭記者：王仁昌