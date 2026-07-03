前區議員兼醫生鄺葆賢承認斷錯症 醫委會裁定專業失德發警告信

前九龍城區議議員、基督教聯合醫院急症科副顧問醫生鄺葆賢被控於2024年期間，於北大嶼山醫院誤將一名甲狀腺功能低下症病人診斷為甲狀腺亢進，並處方甲亢藥物。案件今日（3日）於醫委會審議，鄺承認誤診，指自己對事件負全責，已於知悉事件後即時向醫管局及上級通報，並嘗試親身向病人道歉及解釋事故。研訊小組裁定鄺罪成，考慮鄺的求情理由後，認為她重犯機會低，向她發出警告信。

甲狀腺功能低下症病人診斷為甲狀腺亢進

鄺葆賢被控於2024年7月25日，作為一註冊執業醫生，未有對其病人張敏儀（音譯）履行專業責任，未能診斷病人患上「甲狀腺功能低下症」

（hypothyroidism），亦未有為病人提供適切治療，為病人處方「卡比馬唑」（ Carbimazole）。

案情指，病人有甲狀腺毒症(thyrotoxicosis）病史，以往由屯門醫院的醫管局職員診所跟進。她於2024年7月15日到該診所覆診，醫生建議她暫停服用甲亢藥物「卡比馬唑」。

醫委會向鄺葆賢發出警告信。

病人服用「卡比馬唑」不適 到屯門醫院醫管局職員診所求醫

控方表示，病人停用藥物後，於2024年7月25日晚上因頭暈及疲倦到北大嶼山醫院急症室求診。鄺葆賢為病人檢查，並參閱其病歷，將病人診斷為「甲狀腺亢進」（hyperthyroidism ），並為她處方「卡比馬唑」，以及建議她提前再到屯門醫院覆診。

翌日病人仍然不適，到屯門醫院醫管局職員診所求醫，被醫生診斷為「甲狀腺功能低下症」，並建議她停服「卡比馬唑」。病人遂就事件，分別向北大嶼山醫院及醫委會作出投訴。

鄺表示，病人曾接受碘131治療，但時間較為久遠，故當時亦有懷疑是否甲亢，但因病人來自其他醫院聯網，病歷紀錄方式不一，令她看錯實驗室的測試結果，而她亦未有重新查看實驗室報告作核對。

辯方呈上求情文件，指鄺於案件早期已承認過失，並一直配合調查，且今次亦是初犯。她已就事件即時向上級及醫管局通報，並嘗試親身到屯門醫院向該病人道歉及解釋。辯方呈上鄺於聯合醫院的主管、同事等人，以及鄺自己撰寫的求情信。她於信中表示事故深感歉意，指自己對事負全責，已就事件檢討工作流程，承諾日後不會再有同樣情況，但亦理解病人會因事故而失望。

研訊小組商議後裁定罪成，考慮辯方求情後，認為鄺重犯機會低，向她發出警告信。

記者、攝影：伍萬庭