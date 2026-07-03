教師自評AI能力僅5分 蔡若蓮指不過不失 將加強應用實踐提升熟練度

立法會教育委員會早上召開會議，討論推動中小學數字教育。教育局局長蔡若蓮表示，為了配合「十五五」規劃及科教興國戰略，特區政府積極推動教育科技人才配合一體化發展，當局在中小學全力推動數字教育，培養新時代創科人才，而中小學數字教育以教學為基地、社會為夥伴，推動所有學校落實人工智能給所有學校及學生的目標。

教師自評AI熟練度僅5分 蔡若蓮認為不過不失

身兼城大校董會主席的選委界魏明德表示，有調查顯示教師自評AI熟練度只有5分，而滿分是10分，反映業界對自身應用能力信心不足，當局如何確保教師培訓內容是與時並進，以及切實配合科技發展的步伐。

他亦建議當局加強與高等院校合作，提升老師的培訓質素，舉例城大近期與騰訊合辦校長AI公開課，探討AI時代下的學習模式，學生批判思維及倫理規範的培養，吸引了數百位校長參與及體驗教學的示範，希望當局考慮參考這些經驗，積極拓展本地高校及科技公司的深度合作。

蔡若蓮認為，自評AI熟練度有5分是不過不失，會留意情況，希望讓老師掌握知識、理論、技巧方面，更多在應用實踐及推廣更多成功經驗給他們，讓他們在實踐中建立自信。

數字教育藍圖提出加強高校合作 冀形成人工智能或數字化教育生態環境

至於加強高校合作，她指在數字教育藍圖中都有提出，希望能形成人工智能或數字化教育的生態環境，包括跨界別、跨階段、跨地域等合作，又稱看到城大的校長、老師都很積極參與人工智能的項目，未來希望鼓勵更多類似的項目。

教育界鄧飛表示，數字教育藍圖預示了，觀課的內容及指標將包括數字教育，但推動時間頗急，業界很關心如何為一個含有數字教育元素的一堂課，提出能否盡快推出小組訓練或示範課給業界參考。

數字化教育視學第一階段了解學校如何應用50萬撥款

蔡若蓮表示，2027－2028學年希望就數字化教育進行視學，第一階段希望是看學校的規劃，能善用好50萬的撥款，讓全校老師知道學校的定位、策略，而如何叫好的課堂，包括學生學甚麼、如何學及學成怎樣，無論老師用甚麼方法，都能看到學生是否學到這個目標，相信專業的老師心中會知道如何去答這些問題。

記者：郭詠欣

