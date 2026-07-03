涉串謀詐騙倫敦金投資者逾2410萬元 無業女獲准保釋 案件將交高院審理

29歲無業女涉嫌於2017年至2018年間，串謀他人詐騙投資者逾2410萬元，訛稱資金將用作投資倫敦金。女子被控串謀欺詐罪，今於東區裁判法院首次提堂，暫時毋須答辯。控方指本案屬高等法院原訟法庭案件，裁判官王證瑜遂應申請押後案件至7月30日作交付程序。期間被告獲准以5萬元保釋，須遵守不得離港、定期報到等條件。

被告黃雅婷，被控於2017年8月至2018年11月11日期間，在香港某處，與劉志堅、吳曉輝、吳靖濂、梁詩琦、梁穎詩、余碧津和其他不知名人士合謀詐騙可能被誘使的人士向天裕控股集團（香港）有限公司（前身為長昇控股集團（香港）有限公司）和/或其他指定賬戶轉賬24,104,984港元而不誠實地：a）虛假地表示該公司及其代理人將真正使用受害人提供的投資資金投資於倫敦金、金條和/或貴金屬，並使他們獲利；b）誘使、招攬、導致或接受受害人授權在其投資賬戶中代表受害人進行交易，但未透露投資資金實際是與該公司就著倫敦金的價格進行「對賭」；c）訛稱需要更多資金來保障受害人的投資資金或追討投資所產生的收益和/或損失。

案件編號：ESCC1602/2026

法庭記者：雷璟怡