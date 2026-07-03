8旬翁自認鹹濕四度非禮7歲孫女 不獲兒子原諒 官指被告嚴重破壞誠信 判囚2年

7歲女童就讀幼稚園高班至小二期間某個夏天，先後至少4次遭8旬祖父非禮私處，直至去年向社工揭發事件後報警。祖父早前承認4項猥褻侵犯罪，法官李慶年今於區域法院判刑時，指被告和事主是爺孫關係，被告嚴重破壞誠信，兩人年齡差距67年，而X事後須接受精神和心理治療，惟考慮到被告年事已高及重犯機會低，故酌情減刑，終判囚24個月。

官：性侵兒童罪行須判以阻嚇刑罰

82歲被告L.M.K.，承認於2016年9月1日與2019年7月31日之間，分別4次在牛頭角某單位猥褻侵犯當時7歲女童X。

辯方求情指，心理及精神報告顯示被告沒有孌童癖，心理報告指被告重犯機會低，精神報告也顯示他沒有需要接受精神科治療，被告女兒則表示如有需要、會帶被告向精神科求診。此外，雖然辯方早前求情指被告犯案後曾起輕生念頭，但兩份報告澄清被告其實並無輕生念頭，只是感到愧對家人及想離開家中。

李官判刑時，指案情嚴重，案例亦指法庭對性侵犯兒童罪行，須判處阻嚇性刑罰，以表達社會對這些罪行的不齒或痛恨，及替受害人及其親友申冤，法庭亦須保護無辜及容易信賴別人的兒童，避免易受傷害的兒童被性侵犯，以致身體及精神受創傷。

事主事後需接受精神心理治療

李官指被告和事主的年齡差距約67年，被告是事主的祖父，本案涉及嚴重破壞誠信行為，而事主因本案需要接受精神及心理治療。惟考慮到被告認罪，他年事已高及無案底，其重犯風險低，故酌情減刑，而被告的兒子亦不原諒被告，令被告終身受責，李官終判處被告入獄2年。

案發時，被告以按摩為由非禮孫女X私處，曾指插和用下體磨擦孫女私處，孫女感到撕裂般痛楚；他另曾替孫女洗澡期間非禮她私處，多達10次以上。X在小五上性教育課，才發現被告行為是「性騷擾」，她感到噁心和不解，後來X向母親和社工揭發事件，最終報警處理。被告被捕後警誡下承認「一時鹹濕」和壓力大而犯案，他對犯案感到羞愧。

案件編號：DCCC1190/2025

法庭記者：王仁昌