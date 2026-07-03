康文署7.7起推防炒場新措施 「智方便」用戶早15分鐘預訂場地

康樂及文化事務署宣布，由7月7日起，「SmartPLAY康體通」用戶可透過「智方便」於每日上午7時起優先登入流動應用程式，預訂七天內的康體設施。新措施旨在利用「智方便」的認證功能核實租用人身分，進一步打擊「炒場」行為。不使用該系統的用戶，訂場時間則定為每日上午7時15分起。

因應「智方便」適用於年滿11歲的人士，11歲以下的「SmartPLAY康體通」用戶可繼續於每天上午7時起，透過My SmartPLAY流動應用程式預訂設施。

不擬使用「智方便」登入的「SmartPLAY康體通」用戶，則可於每天上午7時15分起，繼續透過My SmartPLAY流動應用程式、「SmartPLAY康體通」官方網頁、設置於多個康體場地的智能自助服務站或服務櫃枱預訂設施。康文署積極鼓勵11歲或以上的「SmartPLAY康體通」用戶登記成為「智方便」用戶，以便於每天上午7時起優先預訂康體設施及場地。

違規使用電腦程式訂場 帳戶將停用360日

康文署再次提醒「SmartPLAY康體通」用戶，切勿將「智方便」帳戶提供予第三者使用，亦不要向「炒場」者提供帳戶資料代為訂場。任何用戶如曾光顧「炒場」者的服務或將帳戶資料提供予他人，應盡快更改密碼。

康文署會繼續嚴格執行「SmartPLAY康體通」使用條件。任何用戶如違規使用電腦程式或自動化工具預訂設施及場地，或干擾系統正常運作，不論是否透過「智方便」登入系統，以及有否進行預訂或交易，康文署均會暫停其違規帳戶360日，且無須給予任何預先通知。