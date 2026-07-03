Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

康文署7.7起推防炒場新措施 「智方便」用戶早15分鐘預訂場地

社會
更新時間：12:09 2026-07-03 HKT
發佈時間：12:09 2026-07-03 HKT

康樂及文化事務署宣布，由7月7日起，「SmartPLAY康體通」用戶可透過「智方便」於每日上午7時起優先登入流動應用程式，預訂七天內的康體設施。新措施旨在利用「智方便」的認證功能核實租用人身分，進一步打擊「炒場」行為。不使用該系統的用戶，訂場時間則定為每日上午7時15分起。

因應「智方便」適用於年滿11歲的人士，11歲以下的「SmartPLAY康體通」用戶可繼續於每天上午7時起，透過My SmartPLAY流動應用程式預訂設施。

不擬使用「智方便」登入的「SmartPLAY康體通」用戶，則可於每天上午7時15分起，繼續透過My SmartPLAY流動應用程式、「SmartPLAY康體通」官方網頁、設置於多個康體場地的智能自助服務站或服務櫃枱預訂設施。康文署積極鼓勵11歲或以上的「SmartPLAY康體通」用戶登記成為「智方便」用戶，以便於每天上午7時起優先預訂康體設施及場地。

違規使用電腦程式訂場 帳戶將停用360日

康文署再次提醒「SmartPLAY康體通」用戶，切勿將「智方便」帳戶提供予第三者使用，亦不要向「炒場」者提供帳戶資料代為訂場。任何用戶如曾光顧「炒場」者的服務或將帳戶資料提供予他人，應盡快更改密碼。

康文署會繼續嚴格執行「SmartPLAY康體通」使用條件。任何用戶如違規使用電腦程式或自動化工具預訂設施及場地，或干擾系統正常運作，不論是否透過「智方便」登入系統，以及有否進行預訂或交易，康文署均會暫停其違規帳戶360日，且無須給予任何預先通知。

最Hit
珍惜生命│大圍一小學內男子墮下 當場死亡
00:51
珍惜生命│大圍一小學內男子墮下 當場死亡
突發
2小時前
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
生活百科
20小時前
曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？
曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？
影視圈
18小時前
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
天文台：一號戒備信號至少維持至今日下午6時 熱帶風暴命名「美莎克」
00:46
天文台：一號戒備信號至少維持至今日下午6時 熱帶風暴命名「美莎克」
社會
4小時前
世界盃2026｜拉莫斯94分鐘絕殺 克羅地亞102分鐘「絕平」食詐糊 葡萄牙2:1戲劇性淘汰克羅地亞
世界盃2026｜拉莫斯94分鐘絕殺 克羅地亞102分鐘「絕平」食詐糊 葡萄牙2:1戲劇性淘汰克羅地亞
足球世界
3小時前
方媛入馬場遭「差別待遇」？「港版林志玲」劉子儀P圖惹禍認衰刪文：純屬疏忽非刻意
方媛入馬場遭「差別待遇」？「港版林志玲」劉子儀P圖惹禍認衰刪文：純屬疏忽非刻意
影視圈
1小時前
01:01
塘尾道命案｜內情曝光 5名男同志進行Chem Fun發生意外 警檢獲大批毒品及偉哥
突發
2026-07-02 10:54 HKT
康子妮剖白與林曉峰離婚後獨居 遇壓力想尋死 談及前夫揭真實關係 暗示有追求者卻難發展
康子妮剖白與林曉峰離婚後獨居 遇壓力想尋死 談及前夫揭真實關係 暗示有追求者卻難發展
影視圈
3小時前
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
生活百科
2026-07-02 12:15 HKT