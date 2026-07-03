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大班主席廖志強否認欠薪等12傳票罪 9.4審前覆核

社會
更新時間：11:36 2026-07-03 HKT
發佈時間：11:36 2026-07-03 HKT

連鎖麵包店「大班麵包西餅」去年全線結業，其主席廖志強早前被頒令破產，他另涉及拖欠薪金，被票控沒有在到期日內支付工資等12罪。案件今於東區裁判法院再訊，廖志強無法律代表，他否認全部控罪。暫委裁判官莊靜敏押後案件至9月4日作審前覆核，廖志強表示下次將有法律代表出席。

被告廖志強，被票控6項沒有在到期日內支付工資罪、3項沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前支付工資及代通知金罪，以及3項在董事的同意或縱容下，或可歸因於該人士本身的疏忽，沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項罪。

控方庭上透露廖志強將會離開香港，案件涉及文件眾多，廖志強希望能由法律代表稍後領取。莊官關注廖志強在未查閱文件前便作答辯，廖志強確認否認控罪決定。莊官終押後案件至9月4日作審前覆核。

案件編號：ESS6929-6940/2026
法庭記者：雷璟怡

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