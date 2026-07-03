本港正式踏入夏季流感季節 新冠活躍度齊升 歐家榮籲老幼加強防護

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今早(3日)在電台節目表示，本港目前已經正式踏入一個新的流感季節。他指出，傳統上本港的流感季節通常在每年的一至四月出現，但今年第一季並未出現流感高峰。然而，根據最新監察數據顯示，過去數星期季節性流感的活躍程度持續緩慢上升，公共衞生化驗服務處的呼吸道樣本陽性比率及公立醫院的流感入院率均已超越基線水平。同時，新冠病毒的活躍程度亦有上升趨勢，呼吸道樣本的陽性比率由五月初的0.45%升至近期的6%左右，污水監測數據亦顯示病毒含量顯著上升。

長者重症急升 院舍爆發惹關注

數據顯示，學校、院舍爆發的比率上升，上星期有46宗與再上四星期平均每星期26宗相比，數字有近倍升幅，當中7成在學校發生。雖然預期學校的流感爆發情況會隨着暑假展開而逐步緩和，但歐家榮強調，安老院舍及殘疾人士院舍的爆發風險仍然令人擔憂。他解釋，這些院舍在流感季節經常出現規模較大及較多人需要入院的爆發。成人嚴重流感個案在5月份平均每星期只有約8.6宗，但近期已大幅上升至上星期23宗，升幅相當明顯。這些嚴重個案主要影響65歲或以上的長者，佔總數約七成，當中超過一半沒有接種上一季的流感疫苗，反映疫苗對減低重症風險起着關鍵作用。

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甲型H3流感佔多 新疫苗10月抵港

目前本港的流感個案主要以甲型H3流感病毒為主，佔整體約59%，其次為23%甲型H1流感及18%的乙型流感。歐家榮指出，無論是甲型H1還是H3流感，對長者及幼童的影響都比較大。針對疫苗接種，他解釋本港採用北半球流感疫苗，每年的採購與生產都有特定的時間表。上一季的疫苗效期一般至年中左右到期，而針對下一個冬季及夏季流感的新一批疫苗，以及應對最新變異株的新冠疫苗，預計將於今年10月左右抵港。他呼籲市民在10月新疫苗推出後盡快接種，而在這段過渡期間，市民需依賴做好個人衞生措施來預防感染。

幼童病情易急轉直下 持續發燒須即求醫

歐家榮呼籲家長必須高度警惕幼童的健康狀況，因為小朋友的免疫力相對較弱。一旦幼童感染流感或新冠等呼吸道疾病，其病情可能會出現急劇轉變，惡化速度可以非常快。他提醒家長必須每天為生病的小朋友量度體溫，若發現他們持續發燒不退，便必須第一時間求醫，以防病情急轉直下，演變成肺炎或腦炎等嚴重併發症。他補充，一般成人的嚴重個案定義為需要進入深切治療部或死亡，而兒童出現敗血病、細菌入血、肺炎或腦病變等嚴重併發症時，醫生亦必須呈報處理。

波波池暗藏手足口病風險 酒精難代梘液

除了流感及新冠病毒，手足口病的活躍程度自5月起亦一直上升，主要影響5歲以下的幼童，其活躍期通常維持至8月。針對坊間受歡迎的大型兒童遊樂設施如「波波池」，歐家榮警告該處存在感染手足口病的風險。他指出，這類設施未必每天都嚴格使用1:99比的漂白水進行徹底消毒。他強調，幼童在這些場所玩耍時容易因為個人衞生欠佳而受到感染，而手足口病患者手部可能長有水泡，市民必須高度注意，使用酒精搓手液絕對不能取代以梘液和清水洗手的清潔步驟。

